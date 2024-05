Aranceles bipolares: la amenaza de EUA

Durante los siguientes meses México tendrá que lidiar con lo que podría llamarse “aranceles bipolares”, o castigos de parte de Estados Unidos, en tanto el proceso electoral allá exige tanto a Joe Biden como a Donald Trump resolver el reto que está implicando China para la preponderancia estadounidense en semiconductores, vehículos eléctricos y otros electrónicos.

¿Cuál es la bipolaridad? Que EUA querrá penalizar a China, sí; pero con nosotros tiene un tratado de libre comercio, por lo que imponernos aranceles estaría fuera de toda lógica como socios…

El primer paso lo dio anteayer Biden con la imposición de aranceles de 100 por ciento a autos eléctricos chinos, así como varios más a paneles solares, baterías de litio, minerales críticos y otros productos. Pero, como lo reveló Katherine Tai, representante comercial estadounidense, debemos estar “pendientes” de próximas medidas, sobre todo si las empresas chinas se instalan en México para intentar vender desde aquí autos a la Unión Americana.

Esta no será una ecuación fácil para la próxima Presidenta, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum. Tanto Joe Biden como Donald Trump están dispuestos a castigar a México si nuestro país recibe inversión china en industrias sensibles cuyo propósito sea exportar hacia EUA bajo las reglas del T-MEC. Esto pondrá en un predicamento tanto a nuestra próxima Presidenta como a quien sea titular de la Secretaría de Economía, así como al futuro titular de Hacienda.

China insistirá —ya lo hace— en que México debe defender su derecho soberano a tener relaciones comerciales y de inversión con quien le plazca. Sin embargo, México deberá caminar sobre una cuerda floja de frágil soporte, porque abrir la puerta a inversiones chinas para triangular comercio con insumos subsidiados hacia EUA podrá ser visto casi como traición de parte de los estadounidenses.

No debe sorprendernos si en las campañas electorales de aquel se empieza a posicionar a México como el vecino riesgoso. ¿Llegará esto a un punto en el que México niegue permisos a empresas chinas para establecerse aquí? Por lo pronto con la administración del presidente López Obrador eso no ha ocurrido. Pero no deben descartarse acciones como esa ante las presiones futuras.



VIETNAM

Mientras México celebra la llegada de Dlls. $20 mil millones de Inversión Extranjera en el primer trimestre, Vietnam se lleva gran tajada de friendshoring también, y reveló que 51 mil nuevas empresas se constituyeron en ese país en los primeros meses del año.

OXXO

La cadena de tiendas Oxxo, cuyo director de la división Proximidad es José Antonio Fernández Garza-Lagüera, fortalecerá su alianza con Western Union para servicio de remesas. Viene un nuevo modelo de “tiendas-concepto”, y se hará una prueba inicial en Oaxaca.

