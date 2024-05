Máynez, el voto inútil

Queda claro que sólo hay dos opciones para la Presidencia: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. La tercera vía, el candidato de MC, Jorge Máynez, es un voto inocuo. Por ello, en Jalisco piden votar por Pablo Lemus y en Monterrey, por Mariana Rodríguez. En la presidencial Pablo pide voto cruzado por Xóchitl. Esto enfureció a los altos mandos de Morena y llamaron a cuentas al gobernador Enrique Alfaro, a la CDMX. Y acudió al regaño. En NL, Luis Donaldo Colosio no se alinea. Pide que el tercer lugar se sume al segundo. ¿MC se quiere vacunar ante la acusación de esquirolaje?

TULANCINGO: El Instituto Electoral de Hidalgo, liderado por Magdalena González, se impuso a los aspirantes a la alcaldía de Tulancingo, luego de que Elena Lascano, de MC; Jessica Licona, del PRD, y el independiente Pedro Canales, llegaron una hora tarde y con violencia querían sumarse al debate, que ya había empezado. Se dice que Marco Rico, líder de Morena local, impuso a la aspirante Lorena García, quien no asistió al debate y fue la que provocó el caos. Todo para evitar que Lorena fuera exhibida en el encuentro. Bajeza política de todos. Ni a quién irle.

EDOMEX: En Huixquilucan, más de 300 líderes y exintegrantes de Morena, encabezados por Paco Montes, se sumaron a la campaña de la candidata del PAN a la alcaldía, Romina Contreras. Acompañaron a Romina los candidatos a senador Enrique Vargas; a diputada federal, Josefina Vázquez Mota, y a diputado local Pablo Fernández de Cevallos.

SINALOA: Las cuentas no han sido saldadas entre el gobernador Rubén Rocha y el exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén, ahora dueño de la franquicia del Partido Sinaloense. El extitular de Gobernación Enrique Inzunza, quien va como senador de segunda fórmula, buscará sacar a ese partido de la universidad. No pudo con el actual rector, Jesús Madueña, a quien lo traen asoleado con siete juicios, menos con Cuén. TIJUANA: El candidato oficialista Ismael Brugueño recuperó la candidatura de Morena a esa alcaldía. Estaba en suspenso. Fue acusado por colectivos feministas de no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijos. Dice que informó al Tribunal Electoral del cumplimiento de sus obligaciones familiares y le regresaron la candidatura.

CIUDAD JUÁREZ: Vaya margayate construyó el alcalde de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, que busca la reelección. La Fiscalía Anticorrupción aseguró dos inmuebles al exdirector de Regulación Comercial Daniel Pando, quien aparece como dueño de la casa que renta Cruz en 70 mil pesos al mes. A su vez, éste pidió el amparo federal para evitar el aseguramiento de la casa en el fraccionamiento Campestre, el más fifí del municipio. Pasarán semanas y el inmueble seguirá asegurado.

ZACATECAS: La aspirante a diputada por Morena, Soledad Luévano, reveló que la candidata guinda al Senado, Verónica Díaz, logró romper con el PT. El objetivo es que el partido de Alberto Anaya pierda el registro estatal. Lo mismo pasaría con el PES y Nueva Alianza. Perversidad y realismo electoral.

Cita: En Zacatecas: Marginan al Partido del Trabajo.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

