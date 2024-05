La CDMX, más cara que Madrid o París

Las principales zonas urbanas de México se están encareciendo mucho y muy velozmente. Quizá hasta valdría la pena que entidades como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o la alcaldía de Monterrey, instituyeran nuevos indicadores económicos, o nuevas métricas de desempeño económico local a fin de cuantificar y medir la inflación local. Sin datos, todos estamos hablando del fenómeno de gentrificación solo de oídas. Es necesario abordar el tema con metodología y técnica.

Hay ciudades del mundo que llevan una medición meticulosa de la inflación urbana. En Estados Unidos ciudades como Chicago, Atlanta, Miami o San Diego llevan un conteo preciso del tema. Pero aquí no. Solo hemos logrado documentar los elevados precios de las rentas en ciertos barrios céntricos y monitorear precios en mercados urbanos como La Viga o La Merced. Sin embargo, siempre queda fuera la medición de precios en comercios urbanos, en servicios profesionales o en construcción urbana.

Varios profesionistas me han referido en los últimos meses que incluso han preferido enviar a sus hijos a estudiar la universidad a lugares como España o Francia, porque el costo de vida y colegiaturas de enviarlos a una universidad en Puebla o Monterrey resultaba más caro. Y ocurre lo mismo con servicios de hospedaje y restaurantes. Recientemente el destacado chef Edgar Núñez –famoso por su restaurante Sud 777 en Jardines del Pedregal– abrió un nuevo restaurante italiano en Polanco, en la Ciudad de México, llamado Vía Virgilio, cuyo propósito, me dijo, era empujar los precios hacia abajo en una zona inundada de propuestas gastronómicas donde cada comensal suele gastar mínimo mil pesos. Esto no es posible, dijo, y refirió que una gran mayoría de esos restaurantes eran mucho más caros de lo que uno se encuentra en Madrid o París. Es cierto.

El problema es múltiple: nómadas digitales inundando las grandes ciudades; escasez de profesionistas; escasez de personal especializado en ciertos oficios; alta rotación laboral; etc. Desafortunadamente el abordaje y debate al respecto se está basando en prejuicios, como el que los extranjeros nos están encareciendo las rentas en ciertas colonias. Urge un entendimiento más profesional del tema.

No cabía ayer Miguel Barbeyto de orgullo en el escenario cuando compartió las cifras de venta de Mazda en su último año fiscal en México, finalizado en marzo. La empresa vendió 76 mil unidades, su cifra más alta desde su llegada a nuestro país, en 2005. Barbeyto refirió que el problema de los semiconductores quedó resuelto, e insistió en que la visión de la marca hacia el futuro no es 100 por ciento eléctrica. La firma registró una participación de mercado de 5.6 por ciento. 70 por ciento de lo que vende en México se produjo en su planta de Salamanca. Sí.

