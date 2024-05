Llegó la noche de los cuchillos largos

LA RECIENTE SALIDA de ocho militares por un cambio de medida cautelar en el caso Ayotzinapa, movió tapetes en varios lugares.

En la Secretaría de la Defensa (Sedena) se tomó como un gesto de aplicación justa de la ley.

En el Poder Judicial Federal se tomó como un guiño a la no sumisión de poderes y estricta aplicación de normas de estándar internacional, cosa que ve de buena manera el público extranjero inversionista.

Y por último, en las banquetas del destierro se tomó con preocupación. ¿De quién hablamos? Pues por supuesto que de Alejandro Encinas.

Su preocupación por el desastre que su labor desató en el caso Ayotzinapa acabó por alejarlo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Su enemistad con Omar García Harfuch es más que conocida, y, hoy, Encinas camina solitario en las cloacas del poder, esperando que Clara Brugada le tienda una mano a tan arruinado ex funcionario.

Dicen los que saben en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, que la orden es clara: hacerlo pagar por el desaseo en la investigación que sin duda tendrá costos electorales.

En Palacio Nacional su destierro es evidente. Y por más que trata de explicar que él no tuvo que ver en el ataque a la puerta de la residencia presidencial, nadie le cree.

Hoy parte de los militares involucrados injustamente en el caso Ayotzinapa podrán enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, la pregunta será si veremos a un Presidente y a una Fiscalía cobrándole cuentas al mal intencionado incriminador Encinas.

Hoy camina solo buscando la mano de la candidata Brugada, del jefe de Gobierno en funciones Martí Batres, o quien sea que se la dé. Acabó apestado.

PESE A QUE aún no son las elecciones presidenciales ya hay quienes se destapan como servidores públicos en el siguiente sexenio. Tal es el caso de Gabriel Yorio, actual Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien en una reunión con inversionistas en Nueva York la semana pasada dijo que “espera ser nombrado para un puesto en la Secretaría de Hacienda o en Pemex en la próxima administración”. Es público su anhelo por ocupar el cargo que actualmente desempeña Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda, sin embargo habría que recomendarle al subsecretario Yorio tuviera más prudencia en sus comentarios y en su afán por dirigir Hacienda o Pemex. Un té de valeriana no le vendría mal al subsecretario, ya sabe, para aquello de calmar las ansias. No vaya a ser que del plato a la boca se caiga la sopa. Paso a paso: primero lleguemos a las elecciones del 2 de junio. Habrá que ver cómo se tomó este destape en el equipo de trabajo de la candidata Claudia Sheinbaum, quien ya ha declarado públicamente en tres ocasiones su intención de que repita el actual Secretario de Hacienda, así como dentro de las oficinas del que, aunque no le guste, todavía es su jefe Rogelio Ramírez de la O.

LUEGO DE VARIAS semanas en que la situación operativa del puerto de Manzanillo parecía que había recuperado la normalidad, el “club de gerentes” de esa Administradora del Sistema Portuario (Asipona), que lleva el almirante Mario Alberto Gasque Peña, volvió a hacer de las suyas y recuperó el control de las decisiones poniendo en duda su capacidad y experiencia para administrar el recinto portuario más grande del país. El “club de gerentes” es encabezado por José Domingo Sánchez Salinas, adscrito a la Asipona, y Jesús Ortiz Estévez, miembro retirado de la Secretaría de la Marina, pero que desde hace tiempo se mantiene como asesor externo del puerto. Lo preocupante de este conflicto es que al intervenir en los procesos de descarga, el recinto irá perdiendo competitividad por operar con ineficiencias y fuera de los parámetros logísticos de la industria. Le doy un dato: los barcos están parados 10 días en promedio, afectando la cadena de suministro y aumentando los costos de operación de las compañías. Detrás se este entramado está favorecer a ciertas firmas afines el “club”, entre ellas Hazesa, de Raúl Sandoval. ¿Qué pensará de todo esto el nuevo Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Manuel Gutiérrez Gallardo?

EN EL PRIMER round de negociaciones entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que encabeza Ada Salazar, y Aeroméxico, que comanda Andrés Conesa, no hubo acuerdo. La empresa propuso un alza de 2.6% y, además, un recorte de los horarios de descanso para vuelos de largo alcance a Europa y Asia, de 48 a 24 horas. No olvidemos que se trata de la primera negociación que el equipo de Conesa entabla con la nueva dirigencia de ASSA, que por cierto es opuesta al grupo que encabezó por años Ricardo del Valle, con quien Aeroméxico mantuvo una relación incluso de complicidad para aceptar todas las propuestas de la compañía aérea, hasta que perdió la reelección el año pasado. Hay dos puntos críticos: el emplazamiento a huelga para el primer minuto del sábado 1 de junio, y el compromiso que hicieron los patrones de que mejorarían las condiciones laborales este año, luego de que se mantuvieran sin cambios por la pandemia en el marco del pacto para ayudarla a salir bien librada del Chapter 11. La pregunta es si el equipo de Relaciones Laborales, que dirige Claudia Cervantes y el de Recursos Humanos que lleva Angélica Garza logrará llegar a un acuerdo con ASSA en los próximos días. Lucha a tres caídas de mujeres.

LA SECRETARÍA DE Relaciones Exteriores, al mando de Alicia Bárcena, prepara la visita a México del presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de que concluya su mandato Andrés Manuel López Obrador. Podría ser en junio o julio próximos. Uno de los actos previstos desde ahora es la firma del contrato de compra de los aviones Embraer de manufactura brasileña que usará la nueva Mexicana de Aviación. La Sedena, que comanda Luis Cresencio Sandoval, ya cuenta con un programa de entregas, lo que habla del sigilo con que se maneja el asunto porque a estas alturas no ha habido un anuncio oficial de la selección del proveedor, en este caso la compañía presidida por Francisco Gomes Neto. Conforme a lo trascendido, entre mayo y diciembre de 2025 se recibirán cinco aviones, en 2026 otros siete aparatos y en 2027 ocho equipos más para totalizar la flota de 20. Todos serán modelos E-195 con capacidad para 132 pasajeros.

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES acaba de designar a Alejandro Gallo Casas como su nuevo director general en México. Se trata del grupo de educación privada más grande del país, dueña de las universidades UVM y UNITEC, que poseen una matrícula combinada superior a los 200 mil alumnos y la gestión de unos 39 campús. Gallo Casas se ha desempeñado en este consorcio presidido por Eilif Serck-Hanssen los últimos 12 años de su vida profesional en puestos ejecutivos de alto nivel, tanto en la UVM como en la UNITEC.

