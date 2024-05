Adán incendia Morelos; ¡Lucy, avanza!

Ante el fracaso de la campaña de la candidata de Morena al gobierno de Morelos, Margarita González Saravia, el candidato del PVEM a alcalde de Jonacatepec, Israel Andrade, se pronunció en favor de la candidata por la alianza PRI, PAN y PRD, Lucy Meza, ante el fracaso de la campaña de la morenista, impuesta por el gobernador Cuauhtémoc Blanco. A unas horas de ello, el operador de Morena, Adán López, ordenó que un centenar de federales catearan la casa de Israel. Esto enfureció a los pobladores, quienes retuvieron a 100 elementos de la FGR y de la GN. Estuvieron a punto de lincharlos y provocar un sangriento desastre. Adán, desesperado ante el inminente triunfo de Lucy, abusa del poder.

CAMPECHE: En la mañana, presumió que gasto 7 millones de pesos en un concierto; por la noche, la corrieron del juego de beisbol entre Piratas y Águilas de Veracruz. La gobernadora Layda Sansores (Morena) escuchó el grito: “¡Fuera Layda” “¡Fuera Layda!”, ante el malestar por su mal gobierno. Luego, los incapaces se quejan que no los quieren.

TULANCINGO: El Instituto Electoral de Hidalgo, liderado por Magdalena González, fue vilipendiado por los aspirantes a la alcaldía de Tulancingo, luego de que Elena Lazcano, de MC, Jessica Licona, del PRD, y el independiente Pedro Canales llegaron una hora tarde y con violencia querían sumarse al debate que ya había empezado. Se dice que Marco Rico, líder de Morena local, quien impuso a la aspirante Lorena García -no asistió al debate-, fue quien provocó el caos. Todo para evitar que Lorena fuera exhibida en el encuentro. Bajeza política de todos. Ni a quién irle.

ZACATECAS: Quien se queja que le dieron un caballazo para sacarlo de la tercera reelección a diputado federal es el exrector de la Universidad Autónoma estatal, Alfredo Femat. Le habían prometido que si renunciaba a la reelección le darían una posición clave del equipo de Claudia Sheinbaum. Pues renunció y no le dieron nada. En su lugar, colocaron a Ulises Mejía, aliado al inquilino de la Casa de los Perros. ¡Chamaqueado!

VERACRUZ: Ya salió el peine. Manuel Huerta, delegado de Bienestar en la entidad, no ha enviado a un solo “siervo” a apoyar a la candidata de Morena, Rocío Nahle. En encuentros con periodistas, la ha retado a explicar el origen de la enorme riqueza de la exsecretaria de Energía. “De sus aviones, sus yates, inmuebles en México, Veracruz y Estados Unidos”, ha dicho. ¿Acaso no es la austeridad republicana a la que todos aspiramos?

GUANAJUATO: El líder moral de Morena local, Ricardo Sheffield, comentó sobre la caída de Bárbara Botello, suspirante a la alcaldía de León, respondió: “Ella no es morenista… y no se ostenta como tal porque ella ha dicho que es una candidata ciudadana... Como la … (hace) de gavilán, ni hiede ni apesta. O sea, me es indiferente”. Bárbara jugaba por Morena.

TABASCO: Dan como hecho que Javier May ganará la gubernatura y se reelegirá en Centro, Yolanda Osuna. Sin embargo, los morenistas de la entidad, están pesimistas ante los resultados del reto de las alcaldías. La mayoría quedaría en la oposición.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ