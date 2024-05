LOS BUENOS

Los remeros Evaldo Becker y Piedro Tuchtenhagen, integrantes de la selección de Brasil, se perdieron el preolímpico clasificatorio a París 2024, porque prefirieron regresar a su país a ayudar a la gente afectada por las inundaciones.

EL MALO

En Reino Unido fue condenado a cadena perpetua Marius Gustavson, un hombre noruego de 46 años acusado de castrar a otros hombres, videograbar y transmitir todos los videos en un canal de pago que administraba.

EL FEO

Paul Richard Soliz, actual pareja de Britney Spears, fue denunciado por su ex esposa de no pagar por la manutención de sus nueve hijos. Según documentos de la corte, no paga los mil 167 dólares de pensión mensual que debería.

MAAZ