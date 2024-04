Diplomacia non grata

Dinamitar las relaciones diplomáticas entre países, incluyendo la suspensión o ruptura de relaciones entre Estados nacionales, no es una circunstancia común en el mundo, incluso en contextos en los que los roces y los conflictos llevan a situaciones de alta rispidez entre gobiernos.

En los últimos dos años cientos de diplomáticos rusos fueron declarados persona non grata en varios países europeos bajo acusaciones de espionaje. No obstante, con la excepción de Ucrania, que fue invadida por Rusia, lo que derivó en la ruptura de relaciones entre ambos, muy pocos países europeos declararon a embajadores rusos como persona non grata. Sobran motivos a los europeos para hacerlo, pero solo Estonia, Letonia y Lituania optaron por este camino. Asimismo, en ningún caso se rompieron las relaciones diplomáticas entre Rusia y países europeos o Estados Unidos. Las embajadas siguen activas en tiempos de guerra.

Incluso Polonia, donde en dos ocasiones el misil ruso llegó al territorio polaco supuestamente por error de las fuerzas armadas rusas que atacaban Ucrania, se limitó a pedir explicaciones al embajador ruso, sin declararlo persona non grata, ni romper las relaciones diplomáticas. Tampoco Rusia aplicó estas medidas extremas, a pesar de que su embajador fue agredido en Varsovia por manifestantes polacos que le aventaron pintura roja al rostro. En Bulgaria, donde la embajadora rusa realizó comentarios inaceptables sobre las elecciones búlgaras, el gobierno búlgaro decidió llamar a su embajador de Moscú para consultas y lanzarle a ella advertencias, en vez de echarla o de romper relaciones. Esto muestra que existe un amplio abanico de instrumentos diplomáticos antes de llegar a la expulsión o a la ruptura, incluso en tiempos de guerra.

Ahora parece que América Latina está inaugurando una faceta nueva de su realidad diplomática, donde muchos gobiernos utilizan a diestra y siniestra las declaraciones de persona non grata y amenazas de ruptura de relaciones, como si fuera un pan de cada día. Recordemos que la guerra en Gaza ha provocado la casi ruptura de relaciones entre algunos gobiernos latinoamericanos e Israel. Hay varios embajadores declarados persona non grata a raíz de las disputas bilaterales de carácter ideológico entre el presidente de México y sus contrapartes en Bolivia, Perú y Ecuador.

Finalmente, hemos atestiguado la totalmente inaceptable y condenable irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México en Quito con el objetivo de arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas quien recibió de manera cuestionable el asilo de parte de México. Como resultado México rompió relaciones con Ecuador y buscará defender su causa en la Corte Internacional de Justicia. Muy justa la indignación, pero a veces da la sensación de que la política exterior se ha convertido en una herramienta en manos de líderes políticos de dudosa calidad que buscan generar distracción o ganancia a toda costa, dañando de manera seria las relaciones entre las naciones.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

