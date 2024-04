Crean Comité Conjunto de Industria para mejorar mediciones

(Créditos: El Heraldo de México)

LA PODEROSA EMPRESA de medición de audiencias en México, Nielsen Ibope México (NIM), que dirige aquí Federico Baumagartner, está en severos problemas y parece que llegó su final.

Primero, por tener fallas serias y constantes en las mediciones de audiencia en México, el Consejo Regulador de Audiencias en los Estados Unidos, el Media Rating Council (MRC), suspendió su acreditación a NIM.

Segundo, después de que NIM ha sido históricamente la métrica de la autoridades mexicanas para medir audiencias, como lo hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular a las televisoras, la semana pasada el INE señaló que usaría a HR Ratings, que comanda Alberto Ramos, para medir las audiencias de los debates presidenciales.

El organismo, que preside Guadalupe Taddei Zavala de plano dijo ya no a Nielsen Ibope México. Y, tercero, el día de hoy, Televisa, TV Azteca e Imagen, y las cuatro principales agencias de publicidad y medios en México, IPG, Publicis, Omnicom y Havas, estarán anunciando la creación, para México, de un Comité Conjunto de Industria (Joint Industry Committee), “JIC” por sus siglas en inglés), “a fin de generar las condiciones para hacer evolucionar el servicio de medición de audiencias expuestas al contenido audiovisual y de anuncios publicitarios en el país”.

Se está copiando el modelo de medición de audiencias que opera en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia.

La razón del cambio: los errores y sesgos de hasta un 40% en las mediciones que salen de los hogares en que NIM ha colocado instrumentos de medición, luego de más de 10 años de operación.

Así que industria y gobierno empiezan a dejar sola a la otrora poderosa NIM, luego de que en más de un año se resistió a hacer cambios para mejorar la calidad de sus mediciones.

Los cambios que se avecinan, serán de la mayor relevancia para los medios de comunicación, los anunciantes y las empresas que diseñan y contratan la publicidad en México.

TODOS LOS MEDIOS de comunicación en México: TV, radio, periódicos y revistas, desde 2016 cuidan lo que escriben y transmiten, pues saben que falsedades e inexactitudes en sus dichos dan origen a juicios, abreviados, en “materia de réplica”, en juzgados federales. Además, el dilatar las réplicas abona en costosas demandas por daño moral.

La industria editorial nunca había sido sujeta de litigios de “réplica”, a pesar de que la ley lo permite y que la Suprema Corte validó, en 2018, que las editoriales fuesen “sujetos obligados” de ésta. Sin embargo, la ley nunca había sido probada en juicio, contra una editorial, hasta que Penguin Random House Grijalbo, que dirige Núria Cabutí, se negó a darle réplica a Televisa respecto a acusaciones graves, en el sentido de que las actrices se dejaban masivamente ser explotadas sexualmente bajo un “catálogo”, según el libro Las Señoras del Narco.

Pero luego de meses de litigio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX, aprobó por unanimidad, que sí se aplique la “réplica” a todas las editoriales, así que deberán ser más cuidadosas con sus publicaciones, lo que en sí es una buena noticia, pues se acaba la impunidad con la que muchos publicaban falsedades.

Ahora Random House enfrentará, además, una demanda, por daño moral, misma que ha firmado el elenco femenino de la televisora que fue victimizada con lo publicado, y que ahora se sabe, gracias a los juicios de réplica, la editorial y la autora no tienen cómo probar lo publicado y la televisora sí como desmentirlos. Se aprecia como un litigio estratégico que cambiara a la industria editorial.

EN LAS PRÓXIMAS semanas el Banco Accendo iniciará el proceso de pago a sus acreedores por una deuda de 3 mil millones de pesos en México. Para ello tendrá primero que concluir con el proceso de liquidación de activos que aún tiene en Acción Excellon Resources, que es una empresa dedicada a la adquisición y exploración de propiedades mineras.

A partir de eso, comenzará a realizar los pagos a sus reclamantes en México, entre los que destacan gobiernos de estados, municipios y dependencias del gobierno federal. El banco, que fue establecido en marzo de 2018 por los hermanos Javier y Oscar Reyes de la Campa, se alista a pagar tres bloques de liquidación a entidades gubernamentales que se vieron afectadas por su cierre en septiembre de 2021.

Los estados que se vieron afectados son Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Baja California, Estado de México, Oaxaca. Durango e Hidalgo, así como los ayuntamientos de Puerto Morelos, Zapopan, Tlalnepantla y Tijuana. También tendrán que pagar a la Lotería Nacional y el Banco del Bienestar. De acuerdo con el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Banco Accendo tendrá que pagar sus obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras en los depósitos que están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito.

ENTRE LOS ÚLTIMOS movimientos que Pedro Zenteno Santaella concretó en el ISSSTE, antes de entregar la dirección del mismo a Bertha Alcalde Luján, se encuentra la ratificación del consorcio formado por las firmas Armour King y Serprosep como proveedor, hasta el 31 de diciembre de 2024, del servicio de “Seguridad Privada en la modalidad de intramuros y/o vigilancia desarmada, en oficinas centrales, Centro Médico Nacional 20 De Noviembre, Hospitales Regionales, Delegaciones Regionales, Escuela de Dietética y Nutrición e Instalaciones del SuperIssste”, tanto en el área metropolitana como en el total del territorio nacional.

Hablamos de un negocio de 429 millones de pesos para estas compañías que representa Sanadalio Sanz de la Maza, amparado por el contrato AD-DAF-SRMS-310/2023. Como antecedente, las firmas fueron señaladas por simular competencia en el proceso de contratación de seguridad y vigilancia para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también tienen indicios de irregularidades en el Estado de México, justamente en la entidad en la que Zenteno Santaella se veía como secretario de Salud.

TIENE TIEMPO PARA dedicar cada minuto a difamar a sus objetos de obsesión, sean empresas o servidores públicos. Además, costea defensas legales sin fijarse en el precio. Esto, nos dice, se sostiene con el producto de su firma legal. Uno debe imaginar la cantidad y valor de los casos que inundan sus oficinas, así como debe uno imaginar el nutrido y sofisticado equipo que procesa todos esos problemas legales en recursos para subvencionar su histeria, digo asuntos altruistas.

El único detalle es que no gana un asunto y no se le conocen otros. Así es la paradoja del abogado Paulo Díez: se viste como Kelvin Kliptum para sus tiktoks, en la radio expresa que se siente poeta, pero su discurso se asemeja más al de un Trump en el Estado de México. Lo único en lo que es eficaz es en amedrentar jueces a través de sus redes sociales y medios de comunicación, que por razones desconocidas, le conceden amplios espacios. Impermeable a la experiencia, ha anunciado que volverá ante la FGR a denunciar hechos probablemente no constitutivos de delito.

EL SECTOR HOTELERO de Acapulco se encuentra listo para recibir a los asistentes al Tianguis Turístico 2024 que se realizará del 10 al 12 de abril en la Expo Mundo Imperial.

Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, señaló que el puerto está en condiciones para continuar siendo uno de los sitios preferidos de los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque se encuentra de pie y trabajando a seis meses de la devastación que dejó a su paso el huracán Otis, como lo demostraron en la pasada temporada de Semana Santa, en donde recibieron a casi 100 mil turistas y ahora ya faltan solo unos días para el Tianguis Turístico 2024, al que comprometió la gobernadora Evelyn Salgado a realizar con el apoyo del gobierno federal y de los empresarios, y que ahora pese a las voces que decían lo contrario, se va a realizar en su sede tradicional.

