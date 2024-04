Recomendaciones a Xóchitl Gálvez para ganar la elección

A menos de dos meses de la elección del 2024, y después de mucho analizarlo estoy consciente de que esta consultoría es profundamente disruptiva. Sin embargo, quiero expresarles que yo, no únicamente soy una Consultora Política, antes que nada soy mexicana y considero que el proceso de salvación de nuestro País requiere de tiempo para cambiar el rumbo, que cada minuto cuenta y necesitamos los votos.

Desde luego que este no es el mejor medio para transmitir una estrategia. Normalmente el planteamiento de una estrategia se hace en corto y de manera directa. Pero dadas las resistencias burocráticas que existen en todo el aparato político alrededor de las campañas y de los partidos políticos, y a que el recurso más escaso que tienen es el tiempo. Me voy a atrever a hacer a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Kenia López Rabadan y a cada uno de sus Delegados en las 32 entidades, una respetuosa recomendación política. Porque lo que esta en juego no es la campaña de Xóchitl. Lo que esta en juego es el presente y el futuro de México.

En mi artículo anterior comente que existen los votos suficientes para ganar la elección, la sociedad mexicana no es tonta y sabe perfectamente hacia donde la estan conduciendo los excesos ideológicos y las apreciaciones equivocadas con respecto del pasado, el presente y el futuro de nuestro País de Andrés Manuel López Obrador.

Porque no es cierto que en México solamente existan dos grupos de ciudadanos:

a) El pueblo representado por AMLO que estan con él; que son honestos y buenos como Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores, David Monreal, Evelyn Salgado y su impoluto padre, o como Ignacio Ovalle, Rocío Nahle, sus hijos, Amilcar Olán, los amigos y parientes de la familia presidencial (por mencionar solo a algunos), esos, los que están con él, no son corruptos.

b) Los que no están con él: La oligarquía conservadora, fifí, corrupta y demás adjetivos, que representamos todos los demás. Porque ahora resulta y me entero que por mandato de López Obrador y por no estar de acuerdo con él, soy oligarca aunque no tenga un peso; soy fifí aunque no tenga ascendencia y acceso a los negocios desde el poder a partir del cargo de Presidente de la República como sus hijos; que por su voluntad soy conservadora; y que además soy corrupta, aunque jamás en mi vida me haya robado un peso.

Porque en su corta visión del mundo solo alcanzó a ver, a su conveniencia, dos tipos de personas.

Sin embargo, en lo que sí tiene razón el todavía Presidente de este País, es en que soy uno de los 70 millones de ciudadanos que sistemáticamente todas las mañanas desde el inicio de su gestión hemos sido profundamente afectados por sus decisiones y por su pésimo gobierno. Agraviados, Switchers, o como le queramos llamar.

Ciudadanos que estamos viendo el proceso electoral, a partir de las garantías, que chueco o derecho, todavía nos ofrece la Constitución. De ninguna manera a partir de el gran fraude o el golpe de estado técnico que López Obrador esta viendo (o mejor dicho preparando en caso de que pierda la elección y la mayoría en el Congreso). Sino como una gran oportunidad cívica para que entre todos los mexicanos construyamos el proyecto de País que queremos, y votemos por ello.

Para que por mandato nuestro, ese proyecto sea el que recupere y restaure el tiradero que va a dejar en todos los rubros Andrés Manuel López Obrador, sus funcionarios 10% capacidad y su fallida 4T, y conduzca al País durante el período 2024-2030.

Como comente la semana pasada, la elección la tienen ganada la Coalición Fuerza y Corazón por México y los candidatos de los tres partidos políticos que la integran. Peeeeeero, para que eso suceda tienen que realizar un conjunto de actividades.

PRIMERA

Articulación Política: Los 32 Delegados de Xóchitl Gálvez deben asumirse como coordinadores efectivos de todas las candidaturas en cada una de las Entidades. Porque la fortaleza que representa la suma de los tres partidos de la Coalición es al mismo tiempo su mayor debilidad, si no logran hacer los amarres políticos que coordinen a las candidatas y a los candidatos de la Coalición en cada uno de los Estados.

Esta gran riqueza que se expresa en cada una de las candidaturas para las Presidencias Municipales, Distritos Locales, Distritos Federales, Senadurías y Gobernaturas, representa un enorme reto político, particularmente para Santiago Creel quien tiene una gran responsabilidad. Ser un verdadero Coordinador General de la Campaña Presidencial.

Si cada uno (coordinadores y candidatos) se asume como parte de un proyecto conjunto, democrático, participativo y nacional, tendrán por delante una enorme oportunidad. Ya que por primera ocasión la mayoría de las candidatas y candidatos no traen arriba jefes políticos (Presidente de la República , Gobernadores). A diferencia de Morena y sus aliados donde Andrés Manuel López Obrador les dice todos los días cuales son sus márgenes de maniobra, y si se salen de ahí, pues tiene el recurso de la Mañanera para exhibirlos y castigarlos.

SEGUNDA

Inteligencia Política: Tiene que ver con la construcción de los escenarios, las metas, la organización, la planeación y las estrategias territoriales. El ejercicio, debe estar basado en que una vez realizada la concertación política entre los partidos y asignadas las responsabilidades en términos estatales y distritales, se establezca la definición de las metas ganadoras en cada uno de los territorios a partir de la identificación de los potenciales electores dispuestos a votar por el Cambio, ya que los datos están perfectamente claros en los históricos resultados electorales que existen sección por sección.

La construcción de las metas ayudará a definir las responsabilidades para la convocatoria de los electores. Sabemos que Morena está utilizando presupuesto público para movilizar a los Siervos de la Nación, y que han estado permanentemente en campaña violentando todas las normas, y ya no hay tiempo para corregir eso.

Pero mientras ellos en un ejercicio burocrático pueden movilizar a 20 mil servidores de la nación a través de la nomina del gobierno federal. La coalición puede movilizar a miles de ciudadanos simpatizantes en todo el territorio nacional, para vincular a por lo menos 35 millones de electores a quienes hay que restituirles lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les quitó, y establecer los compromisos que esperan de los gobiernos. Identificando con toda precisión sus intereses, expectativas concretas y las causas que los motiven a salir a votar.

Si el levantamiento se hace rápidamente, la oportunidad de interacción con los ciudadanos se empezará a dar de inmediato. Porque para que esta campaña sea exitosa necesitan que no solo sea una campaña de candidatos, sino que sea una campaña de los ciudadanos.

Escenarios, Organización, Planeación y Estrategia deben estar articuladas de abajo para arriba y por causas. Revisar lo que al ciudadano le importa en su espacio vital, su metro cuadrado, lo que al ciudadano le importa; Su seguridad y la posibilidad de salir a la calle y regresar vivo, esa certeza la hemos perdido; su ingreso, porque si ya logró regresar a casa con vida lo que le preocupa es su economía; lo siguiente es la salud, porque no nos van a dejar un Sistema de Salud como el de Dinamarca como López Obrador ha venido ofreciendo a lo largo de su gobierno, al contrario, lo dejará peor de como lo encontró; y enseguida la educación de sus hijos.

Porque todos somos aspiracionistas. Sí, si aspiramos a que nuestros hijos tengan una mejor Educación que significa oportunidades y una mejor calidad de vida. Porque no conozco a nadie, que como los “Trivagos” aspiren a que papá Andrés Manuel les resuelva la vida.

Al final de todo esto lo que menos le importa al ciudadano es si la energía es producida por empresas mexicanas o internacionales, si PEMEX es deficitario o superavitario. Con todo respeto para el Presidente de la República eso no esta en la agenda del pueblo. Eso, es un tema que en el mundo de hoy únicamente esta en la mente de los que hacen de la política un tema ideológico, en lugar de de concentrarse en la generación de resultados para la sociedad.

TERCERA

Comunicación Política. Se requiere de una nueva comunicación política que involucre a la gente, utilizando las nuevas herramientas digitales que permiten hoy en día una interacción con los ciudadanos en tiempo real; con los temas y las soluciones que le interesan a la gente, no en lo que definen los publicistas. Porque esta es hoy la nueva plaza pública.

El problema está, en que las candidatas y los candidatos no saben comunicar, no están bajando el mensaje de la candidata Presidencial al territorio, no están conectando con los ciudadanos, y no están aprovechando la cercanía que hoy en día permite la utilización de las redes digitales. Por varias razones: Porque tienen arraigado en su ADN que la cercanía con los ciudadanos debe ser a través de templetes, pero para eso se requiere que la gente se mueva hacia eventos masivos, lo cual no garantiza que el orador capte la atención de los asistentes. Y porque en esta práctica no están considerando el clima, ya que abril y mayo son meses en los que las temperaturas son muy elevadas.

Los candidatos deben presentar y discutir con los ciudadanos a través de las redes sociales las propuestas de la coalición que a nivel nacional postula la candidata a la Presidencia, y a nivel estatal, distrital y municipal los demás candidatos. Unificando los mensajes en un ejercicio de comunicación simultáneo que haga resonancia desde lo nacional a lo local, y desde lo local a lo nacional. En resumen, un solo mensaje, una sola articulación, una sola explicación, un solo proyecto de futuro y una sola estrategia de comunicación que le haga sentido a los ciudadanos. Más interacción directa con ellos, menos publicidad que no les dice nada.

CUARTA

Operativo de Campo: Incorporar en primer lugar los intereses de los ciudadanos a la campaña; de uno por uno los intereses de género, de las mujeres jefas de familia, de los jóvenes, de los profesionistas, de los adultos mayores, de los pequeños y medianos empresarios; por edades y por grupos económicos. Porque hasta este momento, esos intereses no están presentes en la campaña de Xóchitl Gálvez, ni de ninguno de los candidatos y candidatas de la Coalición Fuerza y Corazón por México. A decir verdad, tampoco están en la campaña de Morena.

QUINTA

Evaluación y Seguimiento: En la recta final de la contienda, debe llevarse a cabo un proceso sistemático con los Delegados en los Estados para ir aterrizando los objetivos en todo el País. Evaluar la coordinación, la organización, dar seguimiento puntual a la operación territorial y a las metas para la obtención de los votos. Para esto, los Delegados deben bajar al territorio.

Porque para que Xochitl Gálvez gane, se requiere que cada uno de sus Delegados sean coordinadores generales de todas las candidaturas que concurren en cada uno de los estados del País para llegar a cada uno de los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso le digo a Andrés Manuel López Obrador, que de ninguna manera él representa al pueblo. Una cosa es que hayan votado por él 30 millones de electores, y otra muy diferente es que se asuma representante a perpetuidad y por decreto del Pueblo. De ninguna manera.

A pesar de su comportamiento autoritario para decidir en función de su perspectiva ideológica, quienes son buenos y quienes son malos; que proyectos se llevan a cabo y cuales se cancelan; a que programas les quita el dinero y a que proyectos lo destina. Como si nuestro País, los mexicanos y el presupuesto público fueran de su propiedad.

Eso, no es democrático, esa, es una visión cuasi-dictatorial del ejercicio de gobierno sustentado en una interpretación a partir de un número de votos que en algún momento los electores le otorgaron, y que seguramente hoy, al haber defraudado su confianza ya no los tiene.

A Xóchitl Gálvez con respeto le digo, que si durante los siguientes 56 días da un golpe de timón. La elección estará ganada y ella podrá encabezar un proyecto de País con una ciudadanía dispuesta a ir junto ella. Donde por primera ocasión, los intereses y las causas de los ciudadanos serán el eje para construir el futuro de México.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ