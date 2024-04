Buen predebate de Xóchitl en el ITAM

¿Practicaron?, ¿cómo ensayaron?, ¿quién contestará mejor? Son algunas preguntas que se harán los mexicanos en torno al primer debate presidencial por ahí de las 7:30 pm del domingo. El momento llegó y mañana en la noche será importante e interesante conocer las propuestas de cada candidata, cómo las defienden y cómo esgrimirán los errores de la otra. Sí, es cierto, también estará Jorge Álvarez Máynez…

De cierta forma, Xóchitl ya estuvo practicando. Ha estado en diversos foros abiertos al público con empresarios, con ganaderos, con estudiantes. Algunas audiencias más incisivas que otras. El último público en la modalidad de foro fue el del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde el intercambio NO fue sencillo. Los jóvenes universitarios demandaron conocer su opinión en temas variopintos. Inclusive el por qué está con partidos que tienen a impresentables entre sus filas.

La ventaja/desventaja de este tipo de eventos comparada con las concentraciones partidistas o, bien, con los que son básicamente a puerta cerrada es que en los primeros hay un intercambio de ideas y se da una suerte de ‘ping pong’ de preguntas/respuestas con personas que no necesariamente apoyan la ideología del candidato, pero que tampoco necesariamente están en ‘modo cordial’.

Eso no se puede dar ni en un mitin político ni en un espacio en donde se presenta la candidata como respuesta a una invitación solo para ‘irla a escuchar’.

Los eventos con estudiantes y previos a los debates oficiales (organizados por el INE), además tienen la virtud de permitir ‘calentar los motores’. Por lo que he leído, el evento en el ITAM le permitió a la hidalguense hacer precisamente eso.

No se trató de un día de campo; las preguntas que le formularon fueron duras. Puedo estar equivocada, pero creo que Claudia Sheinbaum no tendrá esta herramienta de adaptabilidad; se ha negado a ir —al menos recientemente— a escenarios con los universitarios.

No se ha dado cuenta (raro siendo científica y habiendo formado parte de las lides estudiantiles tantos años), lo mucho que le pudieron impulsar sus propuestas esos círculos… Quizá estos días al menos haya estudiado las grabaciones de Gálvez en los referidos foros para conocer los modos y formas de su contrincante.

Ante el debate, la actitud de ambas ha diferido. De Claudia se sabe que Morena pidió se cambiara a uno de los moderadores, Manuel López San Martín, quien osó recientemente señalar la pésima gestión de Hugo López-Gatell como responsable de coordinar los esfuerzos de combate a la pandemia del covid.

Comentario que no solo fue descriptivo de su actuar (en ningún momento fue calificativo), pero con el que además a estas alturas coincide casi cualquier mexicano. El equipo de campaña de la ex jefa de gobierno de la CDMX también lanzó la petición de que fuera el INE —y no los moderadores— quienes eligieran las preguntas del debate. Qué bueno que ninguna de las dos solicitudes prosperaron.

Por el otro lado, después del video del hijo de Xóchitl que circuló por todas las redes sociales, hay quienes consideran que la candidata de la oposición en lugar de ir a la ofensiva tendrá que estar a la defensiva durante el primer debate presidencial.

Pero me pregunto: si ella y su hijo ya pidieron una disculpa y la misma Beatriz Gutiérrez pidió que se deje fuera de la política a los familiares, ¿por qué debería estar Xóchitl a la defensiva? ¿Será que acaso Sheinbaum piensa utilizar el suceso de Juan Pablo Sánchez Gálvez?

Estimo que no; sería un suicidio. En fin, el hecho es que Xóchitl Gálvez y/o su equipo no hicieron ninguna petición al Instituto Electoral con respecto al formato o logística del debate.

Será interesante observar la forma en que encaran las preguntas: ¿se saldrá Claudia por la tangente como suele hacer Arturo Zaldívar en las entrevistas? (Y es que, más allá de la opinión personal sobre cada una de las candidatas, pienso resulta más complicado para cualquier candidato del gobierno en turno / del oficialismo defender o cuestionar las políticas del sexenio que está próximo a concluirse).

¿Xóchitl volverá a mencionar el tema de su hermana presa sin sentencia? (Espero que no, ya está muy trillado). ¿Harán —una y otra— que cambiemos nuestra intención de voto?

Tres en raya:

a) Claudia acudirá el lunes al IPN para hablar con los estudiantes; lástima, debió haberlo hecho antes del día 7 del mes en curso.

b) Dada la diferencia en la intención del voto entre ambas candidatas, ¿Claudia tratará de mantener esa distancia? Por ende, ¿ irá a lo más adusto o con voz de López Obrador?

c) ¿Qué equipo gritará primero en las redes sociales “¡ganamos!”?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

