¿Feliz día del niño?

Cada 30 de abril recordamos y publicamos nuestras mejores fotos en la infancia y sobre todo queremos celebrar a las niñas y niños , pero ¿cómo decirles que disfruten la mejor etapa de su vida cuando muchos de ellos y ellas viven en el espacio menos seguro, lleno de violencia y abuso sexual?

La niñez en nuestro país es invisible para muchos a pesar de la cruel realidad que les toca vivir, dentro y fuera de casa.

Las organizaciones sociales defensoras de la infancia en México se han encargado de poner en la agenda política los derechos de niñas y niños, por ello, una vez más han convocado a las candidatas y el candidato presidencial a firmar un pacto por la niñez.

Recordemos que desde 2012 se logró signar 10 X la Infancia, en 2018 MX por la niñez y en 2024 Compromisos con la Niñez, pero aunque todos estos pactos se firman por cada aspirante a la Presidencia de la República en tiempos de campaña, cuando llegan al poder, se logra muy poco.

Juan Martín Pérez, secretario Ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, me comenta que todo esto ha sido un desafío para poder superar la invisibilidad de las niñas y niños de México, ya que al no votar, no son rentables política y electoralmente para nadie y la manera de incorporarlos a sus políticas o programas es a través de la sensibilización familiar que en nada aporta a su desarrollo ni les garantiza el cumplimineto de sus derechos.

La violencia contra niños y niñas, la militarización y la guerra sostenida desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, ha contribuido a que diariamente desaparezcan por lo menos 20 infantes y que de las 113 mil personas no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el 20% sean menores de 18 años de edad.

Es de suma importancia el trabajo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil, para visibilizar que somos el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo, el trabajo infantil creció 14 por ciento, 2 mil niños mueren al año por padecer cáncer, ya sea por interrupción de tratamiento o por no contar con medicamentos, ¡pobre niñez olvidada!

Si bien, Juan Martín reconoce que han habido avances en la reducción de la pobreza durante la actual administración, también advierte que aún no se logra avanzar en el rezago de los estados y poblaciones más pobres como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, en donde la niñez es gravemente afectada, particularmente las niñas que tienen uniones tempranas, embarazos y el matrimonio infantil se sigue dando en muchas comunidades bajo el pretexto “cultural”, aunque ya está prohibido.

México tendrá por primera vez una presidenta, y con ello nuevos retos, volver visible lo invisible, lograr regresarle a la infancia la garantía y plenitud de sus derechos humanos, que las niñas y los niños tengan asegurada una educación de calidad, servicios de salud, medicamentos, espacios de cuidados seguros y sin violencia.

Éste es uno de los grandes desafíos, y es urgente tener una mayor inversión en las políticas y programas para la infancia, pero sobre todo un gasto social estratégico, una presidenta comprometida con las nuevas generaciones, que sea la mujer que haga la diferencia para la niñez en México al llegar al poder, y que no repita viejas prácticas de sus antecesores.

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

