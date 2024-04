América descubrió a Chivas de la MLS

El América está, prácticamente, clasificado a las semifinales de la Concachampions, en espera del trámite del encuentro de vuelta de los cuartos de final, ante el New England Revolution, un conjunto que, como las Chivas en los octavos de final, ha quedado sin posibilidades, después del partido en su casa.

El club dirigido por Andre Jardine ha logrado aprovechar los partidos de ida de sus eliminatorias en la Concacaf, para avanzar sin problemas. Ahora, las Águilas esperarán al ganador de la serie entre el Pachuca y el Herediano. Los americanistas han aprovechado las idas ante los que han sido los equipos más flojos de la Concachampions en esta edición, en la que está en juego el boleto al Mundial de Clubes 2025.

Pero eso no ha sido culpa del conjunto de Jardine, que ha evidenciado la pobreza de sus adversarios para avanzar sin complicaciones a las siguientes fases. Cómo estarán las cosas que hasta Cristian Calderón le marcó al New England, en una jugada en la que el lateral del América pisaba el área del rival. Cómo estarán las cosas, que ya hasta El Chicote hizo una anotación, y Javier Hernández no lo ha logrado con las Chivas.

De ese nivel pueden ser algunos equipos en la Concachampions, pero ese es el mérito de los clubes importantes: hacer ver fácil una eliminatoria que se asume con responsabilidad y seriedad, pese a las bajas por lesión y que, por molestias físicas, Jardine ha dosificado a algunos elementos, como el caso de Diego Valdés, quien entró de cambio en el encuentro de ayer.

Y como están las cosas, el América confirma su condición de gran favorito para llegar a la última instancia de esta competencia, en la que, del otro lado de la llave, la Concacaf quisiera que llegara el Inter Miami, aunque primero tendría que echar a Rayados de Monterrey, y Columbus (campeón de la MLS) o Tigres.

Quien no deja de sorprender es el director técnico, André Jardine, el cual ha demostrado, una y otra vez, una enorme capacidad para poder ajustarse a las circunstancias de los partidos, y entender lo que necesita su equipo, a partir de lo que tiene.

El entrenador brasileño llegó a la escuadra en medio de muchas dudas, por lo complicado que puede ser para los estrategas y jugadores manejar el entorno, y los egos de una institución como la americanista.

Pero, hasta en eso, le ha dado clases a otros que se han llenado la boca diciendo que son los mejores directores técnicos del momento y, simple y sencillamente, no han logrado maldita la cosa. América está, prácticamente, en las semifinales, gracias a que enfrentó a otro de los peores equipos del torneo, gracias a que se encontró a las Chivas de la MLS.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ