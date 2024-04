Eugenia Cauduro vive su soltería tranquila y en paz

EUGENIA CAUDURO: “SIGO SOLTERA CON MI CORAZÓN TRANQUILO, SERENO Y EN PAZ”

Eugenia Cauduro dijo: "Estoy muy contenta acabando la novela ‘Vivir de amor’, después de unos meses preciosos conviviendo con un elenco maravilloso con mi personaje lindo, ‘Cristina’, y ya aquí en los últimos días de grabación aunque la novela termina en Julio".

¿Tienes planes para tu próximo trabajo?

"No, todavía no, cierro en algún proyecto de televisión, pero sigo haciendo teatro, estoy en ‘Los Monólogos de la vagina’".

¿Te toca hacer los orgasmos?

"No, no esa es la mujer tres, yo soy la mujer dos, pero siempre contenta, siempre bendecida, siempre agradecida".

¿Y tu corazón cómo va?

"Bien, tranquilo, sereno y en paz, estoy soltera, pero todo muy bien, aunque siempre hay pretendientes, sigo soltera”,

ROSA GLORIA CHAGOYAN “LOLA LA TRAILERA”: “ESTOY MUY SACADA DE ONDA PORQUE EN ‘SIEMPRE REINAS’, LORENA HERRERA Y LUCÍA MÉNDEZ ME HAN LASTIMADO MUCHO CON SUS COMENTARIOS DESPECTIVOS A MI PERSONA”

Rosa Gloria Chagoyan, mejor conocida como “Lola la Trailera”, dice que está muy resentida y dolida con Lucía Méndez y con Lorena Herrera: “En el reality show ‘Siempre Reinas’, yo pensé que todas íbamos a hacer una canción juntas, que nos compuso uno de los hermanos del grupo Río Roma, y así ha sido, pero me dolió mucho y me sacó mucho de onda que Lucía y Lorena me han atacado mucho, sobre todo se burlan de que mi ropa y mis canciones son muy feas, y yo me siento muy atacada en ese sentido, porque Lucía y yo nos conocimos desde jovencitas, cuando la Méndez era la novia de Valentín Trujillo, quien le produjo su primera película y ella no era así. Ya estoy entendiendo que esto es parte del reality show, pero si me lo hubieran explicado antes, no creo que hubiera participado”.

¿Estás enojada con Lucia Y Lorena?

“Enojada no, yo nunca me enojo y menos por que me critiquen, pero si me dolió y al principio me sacó de onda”, concluyó Rosa Gloria.

EL DIVORCIO INCAUSADO O EXPRESS QUE PIDE ADRIAN DI MONTE, NO REQUIERE MOTIVOS LEGALES PARA SEPARARSE, ADEMÁS IMPLICA QUE EL OTRO CÓNYUGE RENUNCIE A RECLAMAR NINGÚN BENEFICIO ECONÓMICO NI PROPIEDADES

¿Que es el “divorcio incausado” que pide Adrián di Monte contra Sandra Itzel?

El divorcio incausado conocido como “divorcio express”, es cuando uno de los dos cónyuges no desea continuar con el matrimonio, no requiere del consentimiento de ambos, ni hay necesidad de señalar una causa concreta que justifique el divorcio, no requiere que existan causales, ni requiere motivos legales para separarse e implica que el otro cónyuge renuncia a reclamar ningún beneficio económico ni propiedades y la persona que se queda con los bienes es el que puede pagar las hipotecas. Este divorcio pretende reducir el tiempo en el que se concede, cuatro meses aproximadamente, después de que se le notifica a la otra parte.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ