El despojo disfrazado de pensión

A escasos meses de que termine este Gobierno, sus ocurrencias, mentiras y arbitrariedades continúan. En un recuento de todas las promesas sin cumplir y los fracasados proyectos, se han enumerado y documentado por lo menos sesenta casos que han impactado de forma importante al país. Por supuesto que en esta lista se encuentra la corrupción y ecocidio del Tren Maya, la refinería que no refina, el prometido sistema de salud como el de Dinamarca, la bodega de medicinas sin medicinas, el caso de los 43 sin resolver, el litro de gasolina que nunca costó 10 pesos, la tragedia de la línea 12 del Metro sin responsables, acabar con la corrupción y el huachicol , la venta del avión presidencial, y claro, la estrategia abrazos y no balazos que nos tiene hundidos en la violencia.

La nueva y gravísima ocurrencia de este gobierno es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo utilizará cerca de 40 mil millones de pesos de ahorros “no reclamados” de trabajadores mayores de 70 años en las Afores “sin actividad”.

Esta iniciativa que propuso el partido en el gobierno, que pretendía votarse el pasado 17 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados, no pudo ser aprobada, pues la bancada de Acción Nacional detectó que el dictamen aprobado en la Comisión y el presentado en el pleno eran distintos, con una modificación que el coordinador de la bancada de Morena pretendió minimizar señalando que era un error humano casi “involuntario”, sin embargo, dicho error no era menor, pues con ese “error” el gobierno no solo podría adueñarse de los recursos de las cuentas “inactivas” sino de las cuentas activas de las personas trabajadoras, un monto millonario muy atractivo.

Llama la atención la prisa del gobierno para aprobar esta reforma, pues sin más trámite previo, los 40 mil millones de pesos de ahorros los confiscarán en el mes de mayo, es decir, los quieren utilizar antes de las elecciones del 2 de junio.

Esta reforma además de contravenir la Constitución, pretende engañar a los y las trabajadoras al hacerles creer que recibirán 100% de su sueldo, sin embargo, esto es solo si existe suficiencia presupuestal, además, existen preocupantes vacíos legales en la utilización y fiscalización de los recursos.

Morena no pretende beneficiar a los trabajadores, si fuera así, hubiera presentado una reforma integral que impactara positivamente a todos los cotizantes o pensionados e incluso aquellos que no cuentan con una pensión.

Esta reforma que en su votación presentó 230 reservas por parte de la oposición, fue profundamente cuestionada, sin un mínimo gesto de sensatez por parte de Morena. Fue aprobada el día de ayer con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, pasará a la Cámara de Senadores donde Morena y aliados también la aprobaran, pues está claro que los de Morena no son senadores, son empleados del Presidente.

Lo que preocupa aún más es que esto es solo el inicio de una serie de reformas arbitrarias que pretende Morena y que ponen en riesgo las pensiones de las y los mexicanos, por ello, es fundamental que este 2 de junio las y los mexicanos votemos con responsabilidad para poner fin a estos abusos, votemos por el cambio para vivir sin miedo, rescatemos a México!

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

MYPR