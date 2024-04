Eduardo Yáñez respeta a compañeras en el set y no da besos de lengüita

“A UNA MUJER NO LE PUEDES ROBAR UN BESO, ESO ES ABUSO, CUANDO UNA MUJER QUIERE QUE LA BESES SE TE ACERCA, ES UNA CUESTIÓN DE SENSIBILIDAD”: EDUARDO YAÑEZ

Eduardo Yáñez: ¿Nunca has dado un beso de lengua a una actriz en una telenovela?

"No, el respeto por mis compañeras es enorme, incluso si me llegara a gustar una compañera, en el set no me prendo ni permitiría que me bese así una actriz, porque besos de lengua en televisión no están chidos pues nos ven niños".

¿Qué opinas de tanta acusación de mujeres contra hombres por abuso sexual?

"Terrible, no coinciden las declaraciones y no sólo se lastima al que acusan, se destrozan familias y ese hombre no puede volver a trabajar. El hombre por temor a que se tergiverse una invitación, se guarda su hombría y prefiere comprar sexo que intentar una relación para que no lo acusen de acoso".

¿Las mujeres deberían dejar que los hombres les roben besos?

"No, eso es abuso. Un hombre no le roba un beso a una mujer, tú tienes que sentir si ella lo quiere antes de dárselo".

NO DEJARÉ LA AMISTAD CON NICOLE QUE SALÍA DE MI HIJA EN LA NOVELA, SOLO POR QUE LA GENTE QUIERE ENSUCIAR LO QUE NO ESTÁ SUCIO

¿Hay un chisme barato de Nicole, de 12 años, contigo, qué pasó?

"En “Golpe de Suerte”, Nicole salió de mi hija, y tuvimos una conexión padrísima, seguimos saliendo a comer con Diana, su mami, y la nena es cariñosa conmigo, me besa en el cachete, pero hay gente que ensucia lo que no está sucio, me molesta, pero no dejaré su amistad”.

CUATRO AÑOS Y LAS AUTORIDADES NO CASTIGAN A LOS MALTRATADORES DE MI MADRE NI RESUELVEN LO DE MI DEPARTAMENTO

¿Cómo supiste que a tu mami la maltrataron?

"Su cuidador me llamó: -Tu mamá se rompió un hombro-dijo. Llegué y Arturo, supuestamente mi mejor amigo, a quien le pagaba para cuidarla, contrató personas a las que no les pagaba lo que yo le daba, y ellos a su vez tenían a mi mamá encerrada en un cuarto, sólo le daban una concha y un café en todo el día. Intentó escapar, rodó por las escaleras, se rompió el brazo y el doctor tuvo que amputarle el brazo porque estaba descalcificada por falta de alimentación, ya pasaron cuatro años y la autoridad no hace justicia, ni castigando a los maltratadores de mi madre, ni con el departamento que le compré a Ernesto Alonso, del que tengo la posesión y no me lo acaban de dar por el pleito”.

¿La hija de Ernesto Alonso dice que tu departamento es suyo?

"Ni es la hija, y sabe que lo compré, y es mío. Por codiciar lo que no le pertenece, se acabó nuestra amistad, pero no cedo, trabajé toda mi vida para cumplirle la promesa a mi madre de regalarle ese departamento".

¿La cachetada al periodista te costó 200 mil dólares?

“Nos arreglamos de alguna forma y si tuve que darle algo, pero por contrato no puedo decir cuánto, aunque no fue esa cantidad, ni de lejos”, concluyó Eduardo Yáñez.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ