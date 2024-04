Liga MX sigue entregada a la MLS y Estados Unidos

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dicho mexicano que se debe aplicar a la perfección a los directivos de la flamante Liga MX. Ejecutivos que no hacen nada para mejorar su propia liga y que viven en una inmunidad alarmante. La extrema violencia en los estadios y derivada del futbol, el ineficaz, vaya, inexistente aplicación del Fan ID, jugadores afiliados que se pitorrean de sus decisiones y que en vez de aplicar contundentemente el reglamento, solo se hacen de la vista gorda.

Y si fuera poco, es una liga entregada a Estados Unidos, prostituida por la MLS y AppleTV. El año pasado, cuando se jugó por primera vez la Leagues Cup, podríamos entender que fue una prueba basada en acierto-error, que sería imposible caer 365 días después con las mismas falencias organizativas.

Pero no, siguen en la misma, privilegiar un torneo chafa, que ni grandes cantidades de dinero entrega a los clubes de la Liga MX, pero eso sí, le hacen el “caldo gordo” a una empresa de televisión por streaming.

La Leagues Cup volverá a parar el torneo mexicano, si, lo hará después de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2024 y dará paso a jugar esta aberración, que sólo conviene a los equipos y empresas estadounidenses. Por lo menos, Televisa y Azteca tendrán más partidos para transmitir en esta ocasión y no será tan oscuro e intrascendente como la edición 2023, que la vio una minoría en México.

Hay una gran pregunta que deben hacerse todos los involucrados en el futbol mexicano… ¿Por qué los directivos de la Liga MX ejecutan para afectar a su propio futbol y no para mejorarlo? Porque aumentar el tiempo efectivo de juego, no es una mejora sustancial de la Liga, eso es simplemente ordenar que los partidos se aumente más tiempo, y por ende, habrá más tiempo de juego, eso es una ecuación que un alumno del primer semestre de la carrera de administración deportiva sabría.

Pero no van al fondo de los reales y verdaderos problemas y todo lo basan en esconder lo que sucede aquí en México y en empeñarse a decir “Yes Sir!” a los ejecutivos de Estados Unidos. Son unos vendidos para aumentar sus intereses, no los de los clubes y mucho menos para el desarrollo particular del futbol mexicano.

Así que vendrá el verano, con Copa América y de inmediato Liga MX, parón, y Leagues Cup, lecciones no aprendidas y de deterioro de una imagen ejecutiva desde las oficinas de Toluca, que tal parece no le importa a nadie.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ