Claudia no es Andrés Manuel

CLAUDIA SHEINBAUM YA se ve Presidenta y, como tal, confirmó que desea que Rogelio Ramírez de la O se mantenga como secretario de Hacienda. Pero al consultor de negocios no le hace muy feliz la idea.

El economista por la UNAM y con doctorado en Cambridge nunca estuvo cómodo en esa posición. Tan es así que le dijo “no” a Andrés Manuel López Obrador mucho antes de que llegara a la Presidencia.

Ramírez de la O, que había acompañado a López Obrador en su campaña de 2006 y después en 2012, se desmarcó en noviembre de 2017, cuando Alfonso Romo ya tripulaba la elaboración del Proyecto de Nación. Fue entonces que el tabasqueño volteó a ver a Santiago Levy, pero éste no quiso dejar el Banco Interamericano de Desarrollo y entonces echó mano de su tercera y última opción: Carlos Urzúa.

Es más: ya instalado en Palacio Nacional, Ramírez de la O todavía se resistió a aceptar la insistencia de su amigo cuando Urzúa le botó el trabajo y, después, cuando defenestró injustamente a Arturo Herrera.

No hay que olvidar que cuando por fin dobló las manos, López Obrador, fiel a su accionar, lo engañó. No le cumplió dos condiciones básicas, fundamentales, para aceptar el encargo.

Tener el control del sector energético para hacer una cirugía mayor en Pemex, y, lo elemental, manga ancha para armar su propio equipo de colaboradores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En lo primero, Ramírez de la O se topó con la pared que significaron Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero, y en lo segundo le batearon a Adolfo Hellmund y a Alejandro Reynoso.

El funcionario tuvo que incorporarse y echar mano de lo que había, y ahí estaba Gabriel Yorio, el subsecretario que ahora se lo está grillando porque ya se ve como su relevo si gana Sheinbaum.

Ramírez de la O no tiene absolutamente ningún incentivo para mantenerse como secretario de Hacienda y Sheinbaum no es Andrés Manuel, a quien ya ni siquiera tendría que obedecer: ya le cumplió.

Tal vez, lo único que podría retenerlo son un par de muertos que estará dejando en el clóset, y que podrían acarrearle algún tipo de responsabilidad como servidor público. Nada más.

LA CANDIDATA DE la Coalición Sigamos Haciendo Historia tiene una baraja muy amplia para sustituir a Rogelio Ramírez de la O si es que al final no repite en el puesto, si es que gana la Presidencia. Además de Gabriel Yorio apunte al director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez; a su secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la CDMX, Luz Elena González; al ex subgobernador del Banco de México y su asesor en temas económicos, Gerardo Esquivel; a la secretaria de Economía y ex Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y al ex director de Nafin-Bancomext y actual subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton. Peeeero no descarte a dos personajes de primerísimo nivel que no están lejos de ella.

Uno es el propio Santiago Levy, actualmente investigador senior del Instituto Brookings, ex vicepresidente del BID, ex director del IMSS y ex subsecretario de Hacienda. El otro es el mismo Adolfo Hellmund, brazo derecho de José Ángel Gurría en la renegociación de la deuda externa. Cercanísimo a Ramírez de la O y amigo personal de López Obrador, hasta que lo desairó cuando en 2015 le declinó ser candidato de Morena a gobernador de Tamaulipas, Hellmund ya está trabajando con Sheinbaum.

EN UN HITO para la economía regional y el sector industrial de Coahuila, el Juzgado Segundo de Distrito recibió ayer el convenio concursal de Minera del Norte, subsidiaria clave de Altos Hornos de México (AHMSA). En un reflejo de confianza y compromiso, más de 90% de los acreedores, incluyendo cerca de 40% comunes, votaron a favor del acuerdo, marcando un capítulo prometedor para la nueva AHMSA.

Esta notable muestra de apoyo no solo proviene de figuras financieras, acreedores, proveedores y empleados han mostrado una dedicación excepcional, optando por invertir en el futuro del grupo y en el bienestar de toda la región. En este proceso participaron por la familia de Alonso Ancira el bufete de Jaime Guerra vía Sergio Cabañas, y Rothschild con Daniel Nicolaievsky, mientras que por Argentem, de Daniel Chapman, NHG de Michel Nader y Jorge Bojalil junto con Jordi Oropeza y Julián San Martín de Oropeza Abogados. Actor crucial fue el gobierno de la 4T, con la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano.

DOS DÍAS ANTES de ser aprehendido, Juan Collado arribó al país procedente de Madrid. Venía de encontrarse con el ex Presidente Enrique Peña. Horas antes de que fuera detenido en el restaurante Morton's de la avenida Palmas, ése martes 9 de julio de 2019, sus abogados le advirtieron que huyera porque era inminente su arresto. Collado consultó del alto riesgo en el que se encontraba con el que, entonces, era alguien de su absoluta confianza: Abelardo Antonio Esteva. La sombra, como le contamos ayer le apodan, tenía una fuerte ascendencia sobre él.

Llegó a su vida por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Esteva venía de trabajar en la Procuraduría General de la República cuando la comandó Antonio Lozano Gracia. Desde ahí operó varios asuntos para Raúl Salinas de Gortari cuando el gobierno de Ernesto Zedillo lo encarceló.

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, Samuel García ha hecho diversos posicionamientos en los que sostiene que las instituciones de procuración e impartición de justicia de Nuevo León se encuentran cooptadas por el PRI y el PAN. Tal es el caso de José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de ese estado, que se ha involucrado en asuntos para favorecer a diversos empresarios nuevoleoneses.

Es el caso de la empresa acerera Abinsa, o Grupo ABX, que dirigen Alberto y Alejandro Hauser Canales, de quienes les conté en esta semana. Salinas Garza ha instruido favorecerla y, con ello, incumplir con las obligaciones financieras que ha asumido, sin importar que se vincule a proceso a sus contrapartes a pesar de no contar con pruebas ni argumentos suficientes. Samuel no estaba tan equivocado.

POCO A POCO Marcelo Ebrard se está convirtiendo en uno de los mayores interlocutores de Claudia Sheinbaum con la Iniciativa Privada, que está recibiendo bien al ex canciller. En las últimas semanas ha representado a la candidata en diferentes reuniones, como la de Amexcap, la asamblea de Canacar o la ANIQ y la Coparmex, con quienes comió ayer.

En sus encuentros ha escuchado peticiones sobre la necesidad de certidumbre para la inversión, solicitudes de mejora regulatoria y llamados al próximo gobierno para invertir en infraestructura. El mensaje que Ebrard lleva a la IP es que se trabajará desde el día 1 para crear condiciones para un crecimiento económico superior al de las últimas décadas, lo cual es factible, dadas las oportunidades que generará el nearshoring.

