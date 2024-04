Casas Reales

Es un privilegio ser parte de las familias Reales, sin embargo, hay que seguir reglas y tradiciones que pueden afectar a la moda, personalidad, gusto y estilo.

La Corona británica ha marcado tendencia y en el caso de la princesa Diana después de su separación renació su estilo, ya que rompió con el protocolo de Palacio por su nueva forma de vestir al usar trajes sastres a la medida, los cuales fueron confeccionados por un diseñador italiano. Eran un símbolo de que la Princesa estaba tomando el control de su vida.

Hablemos de la princesa de Gales Kate Middleton, quien sigue ciertas normas al vestirse como cuando usa jeans o vaqueros, sólo los puede portar en ocasiones informales. Pero cuando la Princesa sale de viaje prepara su guardarropa rindiendo homenaje a los colores de la nación visitada.

En cuanto a las bolsas, la mayoría de las mujeres las usan en la mano izquierda y tiene que ser de un tamaño pequeño y a la derecha se usa para saludar.

Los bolsos no son para cargar objetos como lo usamos las personas que no somos de la Realeza, ellas las portan para mandar mensajes a su equipo de seguridad, como lo hacía la reina Isabel II. Los guantes son otro must de la realeza y la reina Isabel II los usaba no sólo como parte de su look, sino también para protegerse.

También al usar el color morado significa que dan la aprobación de un matrimonio y si portan el color verde demuestran respeto. Los vestidos de las novias usualmente contienen mensajes como el de la princesa Eugenie, quien tenía símbolos importantes para la pareja, incluido un cardo de Escocia, un trébol (la familia de Sarah Ferguson), y York Rose and Ivy (que significa la casa de la pareja). Lucir la tiara es un guiño a la larga tradición que conecta a generaciones de la realeza europea.

Por lo que corresponde a los niños no se visten de pantalones hasta que cumplan ocho años, mientras tanto usan shorts. Las niñas también tienen una regla para usar pantalones, es preferible usar vestidos.

La reina Letizia de España ha marcado sus propias reglas al llevar nuevos estilos como lo hizo al portar unos pantalones de cuero en una gira. La reina consorte Mary de Dinamarca también se ha distinguido por llevar vestidos midis, faldas no entalladas y siempre resaltando su cintura. Es importante recalcar que en la realeza no está bien visto usar minifaldas, shorts, escotes, leggins, pantalones entallados, estampados llamativos y grandes logos.

¿Es fácil ser de la realeza? ¿Los protocolos han evolucionado? ¿Existe libertad para escoger el look para una royal? ¿Qué personalidad de la Casa Real viste mejor?

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ