El dinero de las afores y luego qué con las pensiones

Este lunes se discute en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa de Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar que propone jalar una bolsa de 40 mil millones de pesos de Afores no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años.



Ese monto va a salir de 2 millones de cuentas abandonadas por muerte de las personas o por que en vida no saben que cuentan con ese patrimonio. Sin embargo, familiares de los fallecidos que tenían una cuenta con ahorros sí son beneficiarios directos de ésta.



Cuestionada al respecto, la diputada Angelica Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad, dice que deben ser las representaciones de las propias Afores las que hagan llamados a los dueños de las cuentas o sus familiares o facilitar el acceso de información para que los adultos mayores, nacidos en 1954 o años antes, investiguen si gozan del beneficio y puedan recuperarlo.



En medio de la discusión las Afores no se han manifestado sobre el plan morenista. Vamos a ver qué contestan a lo que sugiere la diputada Cisneros.



Los cambios al reglamento de la Ley del SAR, artículo 67, define a las cuentas inactivas como “aquellas que no hayan tenido movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones durante el periodo de un año calendario contado a partir del último depósito realizado”. Basta la mayoría simple para su aprobación y Morena con sus aliados la tiene.



El dinero quiere usarlo la 4T, asegura, para mejorar las pensiones de las personas en edad de retiro. Suena benévolo como una de las fuentes de ingresos para dicho Fondo, pero lo que aún no nos aclaran es cómo va a sostenerse a largo plazo, es decir para cuánto tiempo le va alcanzar esa bolsa de 40 mil millones de pesos o menos al gobierno si es que se dieran los reclamos. ¿Qué va a pasar después de que se acaben esos ingresos? ¿De dónde se va a sostener ese recurso año con año? Ahí está el punto clave que debe ser despejado y sustentado con claridad.



Para la oposición, incluso para especialistas en finanzas, suena electorero el proyecto, pero no necesariamente está siendo positiva la narrativa en el ambiente. De acuerdo a MW Group, encarga de analizar conversaciones sociodigitales que dirige Ximena Céspedes, los tres temas de la semana más relevantes fueron afores, ley de amparo y lo de la amnistía presidencial, y de todas las menciones digitales el 80% son negativas. Las redes no son México ni lo que piensan las mayorías, pero son indicadores.



A ver cómo le da la vuelta Morena a esa narrativa, pues la simple palabra de Fondo o Fondos no necesariamente ayudan al gobierno por la experiencia de las desapariciones poco transparentes. Y entonces es necesario conocer cómo se van a cubrir las mejoras de las pensiones cuando se acaben los recursos de las afores inactivas, lo que más temprano que tarde ocurrirá.

Uppercut: Personalmente el secretario de Seguridad Pública de CDMX, Pablo Vázquez, se encargó de los trabajos de atención tras el desplome del helicóptero en Coyoacán y de la coordinación del inicio de las investigaciones. El accidente generó psicosis y pavor entre los habitantes y transeúntes del sur de la capital, pero el trabajo inmediato en domingo del funcionario devolvió la tranquilidad y seguridad de los chilangos.

