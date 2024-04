Aunque en las universidades de nuestro país la carrera de ingeniería ambiental lleva varias décadas, existe interés de varias instituciones por fortalecer los programas en beneficio del medio ambiente y la llamada economía circular.

En ese contexto, la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco, que tiene como rectora a la doctora Yadira Zavala Osorio, acaba de firmar un acuerdo con Ecología y Compromiso Empresarial (ECOCE), que dirige Jorge Terrazas Ornelas, y la firma Centros de Reciclaje Recupera, que lleva Edgar Báez, para desarrollar un programa de educación ambiental.

La propuesta es concientizar al alumnado sobre la importancia de la separación de residuos, en este caso hablamos de empaques PET, además de empaques flexibles (metalizados y no metalizados). Se trata de una campaña permanente de comunicación en ese campus, además de la colocación de botes especiales para depositar esos residuos. La idea es que ese programa pueda replicarse en otros planteles de la UAM, además de otras instituciones de educación superior.

En el marco del Tianguis Turístico 2024, en Acapulco, se informó que el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), así como 25 socios comerciales, van con todo para lograr que ese destino sea referente en sostenibilidad, amén de la alta calidad en sus servicios. Como lo planteó Rodrigo Esponda, director de Fiturca, ese reto implica un cambio de estrategia donde se pondera calidad sobre masificación para ofrecer mejores experiencias y ampliar la derrama económica. Es decir, más calidad que cantidad será la premisa en Los Cabos. Ojalá que otros destinos puedan replicar esa propuesta que apuesta por sostenibilidad… La Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Julio Carranza, informó que la banca seguirá arrimando el hombro con sus clientes afectados por el Huracán Otis, en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, y logró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, accediera a ampliar por seis meses más las facilidades para diferimiento del pago de capital e intereses de créditos… En el municipio de Centro, en Tabasco, está uno de los nuevos campos de Petróleos Mexicanos. Me refiero a Bakté, que está en etapa de pruebas para comenzar su producción temprana y que tiene una reserva de más de 170 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, por lo cual ya cuenta con un plan estratégico para explotación, dividido en dos fases y que incluyen la perforación de 10 pozos que producirán crudo ligero y gas. Bakté se ubica a 12 kilómetros del campo Agave, lo que significa que existe infraestructura de producción cerca, no obstante que está en una zona que tenía más de 30 años que no se realizaban descubrimientos en el mesozoico. Esto lo informó Leonardo Aguilera Gómez, subdirector de Exploración en Pemex, quien detalló que el ducto que sacará la producción de crudo es de ocho pulgadas. ¡Enhorabuena!

