¿Qué tan certificada está la nueva Mexicana?

OTRO DE LOS flancos que peligrosamente tiene abiertos la nueva Mexicana de Aviación, y que nos vuelve a remitir a una falta de rigor y a esa advertencia de que las cosas “se estaban haciendo sobre las rodillas”, es la ausencia de certificaciones.

La aerolínea es dirigida ahora por el general Leobardo Ávila Bojórquez, que terminó sustituyendo al general Sergio Montaño, que al igual que el general René Trujillo, tuvieron que ser removidos por los incumplimientos de Petrus, ahora SAT Aero Holdings.

La nueva empresa estatal está operando actualmente con cinco aviones: dos Embraer que le arrienda Transportes Aéreos Regionales (TAR), de Miguel Franco y que dirige Ricardo Bastón, y tres Boeing: dos 737-800 y un 737-NG de una generación anterior, propiedad de la Fuerza Aérea Mexicana, que capitanea el general Bertín Hernández.

Se desconoce si los cinco aparatos cuentan con todas sus certificaciones al día, al igual que los pilotos y sus respectivas tripulaciones. Hay un dato que confirma que, al menos en el arranque de operaciones, a finales de diciembre, no se tenían las de ILS.

Se trata del sistema Instrument Landing Systems, que permite a los pilotos aproximarse y aterrizar en un aeropuerto con cero o poca visibilidad. Pues bien, uno de los aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional no la tenía, lo que provocó un cambio en el itinerario del primer vuelo de Mexicana.

¿Se acuerda que el 26 de diciembre pasado el MXA 1788 despegó del Aeropuerto Felipe Ángeles con destino a Tulum a las 8:02 horas? No pudo aterrizar porque el Boeing 787 no estaba certificado con el sistema ILS y había un banco de niebla, por lo cual tuvo que ser desviado a Mérida. Viajaban 147 personas en el vuelo inaugural.

Por lo que se sabe, tras el ajuste en el equipo original al que se le encomendó relanzar Mexicana que promovió el general Luis Cresencio Sandoval, se han venido subsanando esas deficiencias.

Sin embargo urge un acompañamiento más estrecho con los profesionales de la aviación, si es que se quiere contar con una opción que cumpla con el requisito de la eficiencia y la calidad en el servicio.

MIENTRAS EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador machaca un día sí y otro también con que antes de que termine su gobierno México contará con un sistema de salud igual o mejor que el de Dinamarca, sus cercanos colaboradores se empeñan en boicotear ese sueño guajiro. Cosa de ver que hace una semana hubo Comité de Adquisición en Birmex y, extrañamente, se presentó la artillería pesada del IMSS, cuando no suelen acudir porque no son parte de ese comité. Ahí estuvieron Jesús Eduardo Thomas, titular de la Unidad de Administración; Karina Sarmiento, titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Abasto, y Humberto Pedrero, jefe de la oficina de la Dirección General. Los tres fueron a cuidar a sus proveedores de medicinas e insumos y a asegurarse el control de la compra consolidada. Ésta ya está totalmente desorganizada: el general Jens Pedro Lohmann fue desplazado en los hechos por Zoé Robledo, pese y a que el inquilino de Palacio Nacional le dio la encomienda al primero. Se supone que Birmex coordinaría la compra pero el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE están haciendo lo que les da la gana. Para rematar la que reapareció queriendo controlar es la ex Oficial Mayor de Hacienda y ahora subsecretaria de la Función Pública, Thalía Lagunes. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Alejandro Calderón Alipi, con toda la directriz de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, también ya está operando sus propias compras. Lo más grave es que a los laboratorios farmacéuticos y distribuidores les están pidieron entregar sus ofertas en sobres cerrados, a la vieja usanza, lo que está llevando al proceso a una brutal opacidad. No informan quiénes se están llevando los contratos ni tampoco están subiendo información al sistema Compranet. Un verdadero desastre: una danza de miles de millones de pesos que están yendo a parar pocas bolsas.

POR SEGUNDA OCASIÓN en menos de un año visita México Amos J. Hochstein, asesor principal del presidente Joe Biden en materia de energía e inversión en la Casa Blanca. Se trata de un experto en geopolítica energética como pocos. Apenas el mes pasado estuvo en India, ayudando a negociar precios más bajos para el petróleo ruso, al tiempo que endurece las sanciones contra las comercializadoras petroleras que incumplen con el límite de precio de 60 dólares por barril de petróleo ruso. No sólo eso. Hochstein trabaja intensamente porque a nivel global se avance en el uso de energías renovables, vehículos eléctricos y todo lo que ello implica en semiconductores y baterías. En lo primero está su interés en abordar las inversiones de energías eólica y solar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en lo segundo, la producción minera de Sonora, no sólo de cobre, sino de litio, para las baterías de autos eléctricos, minerales cuya demanda va en crecimiento y las empresas mineras necesitan acelerar su explotación y procesamiento.

EL 12 DE marzo, el Instituto Nacional de Migración, que aún dirige Francisco Garduño, ratificó a ETN Turistar Lujo como la encargada de la transportación vía terrestre de las personas migrantes en condición de retorno, vía el contrato CS/INM/036/2024 que ampara el servicio por un máximo de 576 millones de pesos y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. La empresa de Roberto Alcántara se hizo de este negocio en el proceso licitatorio LA-04-K00-004K00001-N-12-2024, en el que resultó la única oferta solvente frente a competidores como Estrella Roja del Sur de Rodrigo Escudero y Grupo Herradura Occidente de José Alfredo Ruiz. Llama la atención el contraste que representa la contratación de un transporte “de lujo” para estas tareas, cuando se tiene plena constancia de las condiciones precarias que prevalecen en las estaciones de migración.

EL INSTITUTO MEXICANO del Seguro Social repartió más de 3 mil millones de pesos a cuatro empresas que brindarán el servicio integral de limpieza en los hospitales y unidades médicas del IMSS-Bienestar en toda la República Mexicana durante todo el ejercicio de 2024. La dependencia que lleva Zoé Robledo adjudicó siete partidas por mil 793 millones de pesos a la DROG-BA Compañía, a Tasefi cinco partidas por 766 millones de pesos, a LAMAP dos partidas por 350 millones de pesos y a Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana dos partidas más por un importe de 220 millones de pesos. Algunas de estas firmas se encuentran ligadas al empresario José Juan Reyes Domínguez, conocido como el “Rey de la Limpieza” y acostumbrado a competir con diversas razones sociales en la misma licitación.

EN DISTINTOS CÍRCULOS políticos sorprendió la ausencia ayer en la sesión pública del Tribunal Electoral del magistrado Reyes Rodríguez. Pero lo que más llamó la atención, es que el motivo de su inasistencia fue porque el jurista ¡se fue de vacaciones!, a 53 días de la elección más grande de la historia de México. Se especula que evitó confrontar a Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien se le devolvió su candidatura al Senado y quien ha sido uno de los principales críticos del juez por su cercanía con el calderonismo, grupo que comienza dudar ya de Rodríguez Mondragón.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL