Los ranchos millonarios del Huacho

¿Pequeño descuidó o gran olvido? ¿Qué llevó al candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín ‘’Huacho’ Díaz Mena, a omitir incluir en su declaración patrimonial un par de predios rurales con extensión de 1.5 millones de metros cuadrados, con un valor estimado en más de 20 millones de pesos?

Ambas fincas habrían sido adquiridas en el municipio de Panabá, entre 2015 y 2020, según información el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Yucatán?

La primera propiedad –de unos 918 mil 700 metros cuadrados- la habría adquirido el 27 de enero de 2015, se ubicaría cerca de la carretera Panabá-San Felipe, y su valor rondaría los 13 millones 500 mil pesos.

Cinco años más tarde, el 30 de julio de 2020, compró otro terreno en el municipio de Panabá. Esa segunda finca, de 681 mil 200 metros cuadrados. Aunque el valor del predio rondaría los 10 millones de pesos, se pagaron únicamente 500 mil pesos. En aquel momento, Díaz Mena era delegado del Bienestar en el estado que ahora busca gobernar, cargo que tuvo desde 2018 y hasta septiembre de 2023, cuando se separó para buscar la candidatura de Morena la gubernatura.

¿Por qué el ahora candidato, que aparece segundo en las encuestas de intención de voto en Yucatán, no declaró ambas fincas? ¿Las ocultó deliberadamente? ¿Olvidó hacerlo? ¿Quería esconderlas? ¿O es una simple omisión?

-Off the record

Altas y bajas. La temporada electoral se acompaña de brincos y cálculos políticos. Cada quién se acomoda en el barco que cree, ganará. En la CDMX, las cosas no dejan de moverse. Cosa de ver, por ejemplo, la decisión de los candidatos a diputado local de MC Carlos Fernández Tinoco, y federal Carlos Calderón, quienes abandonaron el partido naranja y ya se incorporaron a la campaña de Santiago Taboada.

O Agustín Torres, ex jefe delegacional en la Cuauhtémoc, que se sumó al proyecto de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD Alessandra Rojo de la Vega, quien va en una contienda parejera con Caty Monreal, de la 4T. La moneda está en el aire… Donde las cosas no cuajaron fue en Hermosillo: a

Morena se le venció el plazo para registrar las candidaturas comunes con el Partido Verde, PT, Panal y PES. Las grillas internas impidieron que se lograran las firmas de todos los aspirantes aceptando lo pactado.

No pocos ven entre los obstáculos para cristalizar el acuerdo las disputas internas por la candidatura de María Dolores del Río, ex panista y ex integrante de Movimiento Ciudadano que renunció a la Secretaría de Seguridad para contender por la alcaldía de la capital sonorense.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

