Advent compra pleito ajeno viejo

DICE EL ADAGIO que no es buena idea cambiar de caballo a mitad del río, salvo que el caballo se vuelva el jinete y no le importe ahogar a los pasajeros.

Esto es lo que está sucediendo en la trama penal del fondo de inversión norteamericano Advent, que lidera aquí Jacky Finkelstein, a raíz de la venta de los activos y acciones del grupo funerario Gayosso.

Usted recordará las seis órdenes de aprehensión libradas por el nada honorable Juez Júpiter López Ruíz en contra de funcionarios inocentes, tanto de Gayosso como de Advent.

La estrategia de los denunciantes adquirentes de los activos era conseguir la ejecución de las órdenes de aprehensión, encarcelar a los funcionarios, y así estar en una inmejorable posición para negociar lo que es evidentemente una cuestión mercantil.

Si el plan no salió como esperaban se debió a la pronta intervención de la defensa de Advent, que supo mantener a raya a la Fiscalía de la CDMX en tiempos de Ernestina Godoy, y evitar la ilegal detención de los directivos.

El asunto ya se encuentra en manos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX, que deberá decidir sobre la constitucionalidad de las órdenes de aprehensión.

Lo sorprendente es que, a punto de conocer tal resolución, y después de dos años, de manera intempestiva Advent decidió cambiar de abogados: fichó ahora a Alberto Zinser y a Agustín Acosta como defensores.

Estos litigantes, dicen las malas lenguas, solicitaron a su flamante cliente no notificar a los anteriores defensores de su relevo, hasta después de insertar una nota de prensa exageradamente agresiva contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, por este caso.

Con independencia de que en la guerra y en el amor todo se vale, valga decir que la agresividad de Zinser se debe a que está luchando oootra guerra.

Y es que él es contrario, desde hace siete años, del despacho González y Barradas, quienes representan a los compradores de los activos de Gayosso, o sea: son sus adversarios en este pleito.

Ambos tienen un pleito casado por el asunto de Oro Negro, en donde interviene también el despacho norteamericano Quinn Emanuel, que de la mano de Zinser han convencido a los tomadores de decisiones del fondo, que no tienen orden de aprehensión, ni su vida ha sido destruida por el asunto y de que lo mejor es hacer un frente común contra Barradas.

¿Y los individuos injustamente acusados? Tal parece que han pasado a ser peones en un tablero mucho más grande y añejo.

ESTE LUNES LA CFE volvió a posponer ¡por quinta vez consecutiva! el fallo para la adjudicación del contrato de unos 172 millones de dólares para la solución de la congestión de enlaces de transmisión, identificada con el número CFE-0003-CACOA-0009-2023, que los pupilos de Manuel Bartlett encargados del proceso quisieron asignar a Electro Servicios HR, de Osvaldo Ramírez. También participa la alianza de la española Entia, que dirige Javier Benavente y TKS Electrónica y Electricidad, de Álvaro Figaredo. El proceso lo iniciaron en enero el Subdirector de Contratación y Servicios Miguel Alejandro López y el Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación, Rafael Ramírez. Después, en febrero, lo volvieron a publicar y en marzo se presentaron ofertas, pero el fallo desde entonces se ha retrasado cuatro veces.

LE ADELANTABA AYER el inminente cierre de la venta de la terminal de almacenamiento de hidrocarburos de Monterra Energy a Pemex. La petrolera a cargo de Octavio Romero va pagar cerca de 327 millones de dólares por las instalaciones, que tiene una capacidad de 2.2 millones de barriles diarios que equivalen a 349 millones 800 mil litros de gasolinas. Los vendedores son el influyente fondo KKR, que representa aquí Luis Téllez y Tuxpan Port Terminal, de Fernando Chico Pardo. La terminal se llama Servitux y recibe gasolinas de BP que preside Angélica Ruiz, Total que dirige Marie Djordjian y Repsol que lidera Sergio Limardo. Con esta operación Pemex pone fin a una controversia que le pudo costar más de 600 millones de dólares, por el monto de la demanda que por daños los estadounidenses ya habían cuantificado.

EL TITULAR DE la Auditoría Superior de la Federación, el acomodaticio David Colmenares, cesó a su Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso. ¿De quién estamos hablando? Se trata del funcionario que en febrero de 2021 informó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331 mil 966 millones de pesos, y no 100 mil millones, como se empeñó en decir el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La revelación causó el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y servicial con la 4T como es, Colmenares Páramo quiso destituirlo pero aquél se amparó y lo tuvo que reinstalar. El relevo de Caso será la ex secretaria de la Función Pública y ex Procuradora General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Arely Gómez.

ACAPULCO RESURGE TRAS el paso del huracán Otis y hoy es sede del Tianguis Turístico, evento que nació en ese puerto en 1975 y que Evelyn Salgado inauguró ayer en su edición número 48. La exposición se realiza como resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad. En el discurso inaugural, la gobernadora de Guerrero destacó la solidaridad y la resiliencia del pueblo de México, que no dejó solo a Acapulco, y del trabajo conjunto y sin descanso de miles de voluntarios que realizaron distintas tareas de limpieza, reconstrucción y de rehabilitación que permiten ahora que se reciba a las y los participantes del evento turístico más importante del país a seis meses de la devastación que dejó la fuerza de la naturaleza.

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialistas en Concursos Mercantiles, que encabeza Edgar Bonilla, designó visitador de La Europea a Gerardo Sierra Arrazola. Este especialista fue visitador en el Concurso Mercantil de Altán, que ahora dirige Carlos Lerma, y síndico de la quiebra de Interjet, que fundó Miguel Alemán Magnani. También fue propuesto como síndico de la quiebra de Oro Negro, de Gonzalo Gil White, del que se terminó excusando.

