Gastarán hasta 40 mmdp para medicinas en 2024-25

LA COMPRA CONSOLIDADA de medicamentos 2024-2025 tomó tracción en los últimos días y han acudido a presentar posturas unos 301 proveedores, entre fabricantes y distribuidores, los cuales se disputarán una bolsa de hasta 40 mil millones de pesos.

Al cierre de la semana pasada Birmex, que dirige el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, ya había recibido cotizaciones para 2 mil 16 claves, de un total de 2 mil 397 solicitadas: o sea, 84%.

Con esas cotizaciones se obtiene el estudio de mercado que contempla un mínimo de 111 millones y un máximo de 289 millones de piezas para IMSS, de Zoé Robledo, en régimen ordinario. Asimismo, un mínimo de 103 millones y un máximo de 258 millones para el IMSS-Bienestar, de Alejandro Calderón Alipi, un mínimo de 5 millones y un máximo de 13.37 millones para el ISSSTE, de Bertha Alcalde.

Estos tres bloques de compras consolidadas de medicamentos ordinarios que está coordinando Birmex, si se aplican en su totalidad, van a significar contratos por aproximadamente 18 mil millones de pesos.

Los diez proveedores con más cotizaciones son Surtidor Industrial con 760, Grupo Farmacéutico 263, Proquigama 218, PEGO 154, J&C Hospital 134, Kendall 114, Corporación Armo 104, Amarox Pharma 98 y Francisco García López con 88. También la semana pasada se publicaron las reglas para formalizar ofertas a fin de adjudicar las claves con patente y las claves prioritarias con carácter de urgente. Además de los fabricantes que le mencionamos hace un par de días, apunte también a Novo Nordisk que lleva aquí Valney Suzuki; Amgen que dirige Martín Cao; Boehringer Ingelheim, que preside Augusto Muench Castañeda; Bayer, al mando de Manuel Bravo. También Merck Sharp & Dome, Chiesi, Beckman Laboratories, Gilead Sciences, Astellas Farma, Laboratorios Alfasigma, EISAI Laboratorios y Grunenthal, por citar algunos.

Estas cerca de 99 claves de patentes y mil 274 de prioritarias con carácter de urgente implicarán un desembolso, nuevamente si se logran fincar todas, de otros 10 mil millones de pesos. Por último, informar que como parte de este dinamismo que en los últimos días se ha dado en la compra consolidada de Birmex, el IMSS-Bienestar también liberó otra serie de claves para estudio de mercado. Éstas incluyen las compras de los 23 estados que han federalizado sus servicios médicos de los organismos públicos descentralizados (OPD) y por las que se esperan asignar otros 12 mil millones de pesos.

Igualmente el viernes pasado se publicó otro nuevo estudio de mercado de poco más de 240 claves, las que han sufrido un desabasto continuo durante los últimos cuatro años. Salieron en el entendido de que si no se consiguen en el mercado local, porque en algunos casos fabricantes no están interesados en ofrecer sus productos al gobierno, se puedan salir a comprar fuera. Birmex organizó una serie de mesas técnicas con directivos médicos de las instituciones antes mencionadas para buscar cómo disminuir el desabasto a corto plazo, en lo que llegan los insumos del extranjero. La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es, si no nos quieren vender, abran los mercados y encuéntrenlas donde sea.

DE NO CREERSE la nueva forma que varias fintech y Sofipos disfrazadas de neo bancos están buscando hacer negocio y atraer a más clientes. Instituciones que operan virtualmente como Ualá, de Andrés Lederman; Stori, de Marlene Garayzar; Nu, de Iván Canales; entre otras, siguen en una guerra de tasas entre 13 y hasta 17% justificándose que pueden ofrecerlas porque están pasando “por un buen momento”. Y siguen llegando otros jugadores, como Bradescard que adquirió a Icneo junto con su licencia de Sofipo. El tema de fondo es que lo que está en juego es el dinero de los ahorradores, sobre todo de los jóvenes, con quienes han implementado agresivas campañas de mercadotecnia. No todas tienen los suficientes niveles de capitalización o se la pasan castigando la cartera vencida. La Asociación de Bancos, vía su vicepresidente Daniel Becker, ya advirtió que se comienza a ver tasas pasivas “aberrantes” en el mercado. El asunto le está pasando de noche a los pupilos de Victoria Rodríguez, Jesús de la Fuente y Oscar Rosado, mandamases de Banxico, la CNBV y la Condusef.

LA EUROPEA ES una empresa mexicana con más de 70 años de experiencia líder en su sector. Como muchos negocios, quedó tocada por la pandemia del COVID-19, pero sobre todo por las restricciones sanitarias que impuso. También le pegó la caída del mercado global de vinos y licores en 2023. En ese contexto sus pasivos se abultaron en los recientes meses por arriba de los 500 millones de pesos con Citibanamex, de Manuel Romo; Bx+, de Antonio del Valle; Santander, de Felipe García Ascencio; BBVA, de Eduardo Osuna, y Sabadell, de Albert Figueras. Con ellos hay desde octubre pláticas de buena fe para solventar sus préstamos, mantener la operación y el valor de la compañía, que da empleo a unas 700 personas y posee unas 110 sucursales en el país. Las medidas cautelares que recién obtuvo de una juez que actuó con apego a la ley, a la par de una recuperación impulsada por el apoyo de sus clientes y principales proveedores, buscan atajar alguna ejecución, no tanto por deslindarse de sus obligaciones, sino para no afectar su operación.

LA INICIATIVA DE Reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que ya fue aprobada por mayoría en la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, pudiera no ser discutida y aprobada en este periodo de sesiones. Y es que varios despachos de abogados que representan a navieras extranjeras, que se hacen pasar por nacionales, están haciendo lobbying muy fuerte para impedir que discutan y aprueben los cambios que darían por terminado el negocio de simulación que han utilizado por muchos años. Anote a los bufetes Garza Tello y Asociados, Walterino Pinedo y Abogados y a Enrique Garza Ruiz Esparza, entre otros, que según el Registro Público Marítimo Nacional y la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que capitanea Ana Laura López Bautista, han creado más de 120 empresas fantasmas en los últimos años. La pregunta es si estos grupos serán más fuertes que toda la industria nacional.

LE HABÍAMOS REFERIDO no hace mucho de Selina, una empresa con presencia en 25 países, incluido México, donde opera cerca de 163 propiedades para la prestación de servicios hoteleros y turísticos a través de 18 diferentes razones sociales. Pues bien, a sus fundadores, Rafael Museri y Daniel Rudasevski, de origen israelí, les aseguraron cautelarmente 50 cuentas bancarias. La compañía, que cotiza en el Nasdaq y que apenas en 2022 estaba valuada en unos mil 200 mdd, se dedica a rentarle a terceros propietarios inmuebles para convertirlos en hoteles y hostales. Uno de ellos es Carlos Slim, que les cedió lo que era el Hotel Virreyes en el primer cuadro de la CDMX.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

@DARIOCELISE

