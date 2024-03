¿Un poco más de narcisismo?

Hace algunas semanas, platicaba con mis hermanas de la sorpresa que me causa y lo ajeno que me parece el narcisismo rampante con el que se conducen algunos líderes (tengo que decirlo) en su mayoría -hombres-. Estos seres casi mitológicos que no tienen empacho alguno por auto-promoverse, auto-designarse como infalibles o fantabulosos y colocarse a nivel Olimpo, incluso pasando sobre quien estorbe, sin un ápice de duda. Platicábamos las tres que parece haber una especie de epidemia de rasgos narcisistas, especialmente en el mundo corporativo. O quizás estamos más sensibles al tema gracias a la insistencia de las redes sobre que el mundo entero tiene indicadores de narcisismo rayando en lo patológico.

¿Por qué estas personalidades nos son tan magnéticas? ¿Cuáles de estos indicadores han sido herramientas útiles para sobresalir en el mundo de los negocios? Algunos psicólogos organizacionales hablan de narcisismo productivo y narcisismo destructivo. Sin entrar en definiciones técnicas profundas, exploremos…

Amamos a los narcisistas productivos porque suelen ser estrategas talentosos que encuentran valor en los riesgos necesarios que nos empujan a los grandes cambios. Son los líderes perfectos en tiempos de transición, carismáticos que nos convencen con su retórica grandiosa. ¿Qué les podemos aprender?

Tienen una enorme visión. Pueden cultivar ideas grandiosas sin que les estorben detalles de operación minúscula. Ven las posibilidades de lo que puede ser, no de lo que es y lo que nos limita. Tienen seguidores a su causa. Son excelentes oradores y a través de su lenguaje, nos convierten a su culto, nos contagian su visión. Los riesgos no los asustan, los inspiran. Son excelentes auto-promotores. Expertos en cacarear el huevo, no dejan pasar un logro sin gritarlo a los cuatro vientos. Creo que las mujeres en general (hay, por supuesto, excepciones), solemos ser menos diestras cuando se trata especialmente de auto-promocionarnos. Personalmente, cada vez que tengo que hablar de mí estoy siempre conscientísima de no sonar soberbia y elijo mis palabras para no dar la impresión de que estoy perdidamente enamorada de mí misma. ¿Por? Porque desde siempre nos han enseñado que hay más valor en la humildad que en la vanidad. Concuerdo, pero creo que es importante que las mujeres maticemos este reflejo aprendido. Son hábiles políticamente, entienden su entorno y construyen lazos que les serán útiles más adelante. Crean redes estratégicas donde quiera que van.

Sin pecar de vanidad ni olvidarnos de la empatía y el bien mayor, creo que podemos aprender de estas enormes personalidades y fortalecer nuestro personaje profesional sin perder de vista quienes somos. Invitemos experimentalmente un poco más de narcisismo (controlado) a nuestra estrategia profesional y veamos a dónde nos lleva!

POR CLAUDIA LUNA

FUNDADORA DE THINK PINK

THINKPINK.MX

