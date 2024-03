Sin calidad para trascender

Después de otro fracaso de la Selección Mexicana vienen las mismas cantaletas para tratar de explicar, aunque más bien suenan a justificación, de lo que no está funcionando en el futbol mexicano.

Siempre dicen lo mismo, que no hay formación, que no hay ascenso y descenso, que si los extranjeros o naturalizados.

El futbolista no avanza, porque no tiene calidad, y para ello, tienen que invertirle.

Los dueños de los equipos tienen que fomentar esa inversión para sacar gente con talento.

El futbol mexicano está enraizado con un grupo de jugadores de la generación del fracaso que se siguen manteniendo en la selección como si fueran de élite, y no lo son.

No es una casualidad que vayan ya siete partidos consecutivos sin que México le haya podido ganar a Estados Unidos, que después del fracaso del Mundial de Rusia 2018, se dedicaron a trabajar.

En Estados Unidos hicieron un verdadero plan de trabajo con sus jugadores para hacerlos competitivos, para llevarlos a equipos de Europa a que se desarrollaran, y no solamente a calentar banca o a estarse quejando de los entrenadores, porque si no se ganan un lugar en sus equipos, no solamente es porque el técnico no los quiere.

Un buen jugador, que es disciplinado, profesional y comprometido, se gana al técnico más mamila del mundo, punto.

En México están más preocupados por cómo peinarse, por los tatuajes, por las bolsas y compras, porque tengan una concentración tranquila, que realmente en trascender, y ese es el gran problema.

En México no hay calidad, y se sigue llamando a los mismos futbolistas que no nos han llevado a otro lugar. Es más, incluso, se retrocedió al ni siquiera haber clasificado a octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya deje usted lo terrible que es estar de hijos de Estados Unidos.

Podemos ir nombre por nombre de los que estuvieron contra Estados Unidos, y no encontraríamos respuestas a las preguntas de por qué siguen jugando algunos de esos futbolistas que no generan nada para el futbol mexicano.

Se necesita un verdadero cambio, y que por cierto, estuvieron en el Mundial del mayor fracaso de nuestro balompié.

Pero eso sí, han convertido a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en una buena casa productora de videos, porque esos vaya que les queda bien, aunque deportivamente no han hecho nada pese a las promesas que han dado a conocer en sus plataformas y con supuestas entrevistas que son más un panfleto en video de relaciones públicas.

No es la derrota ante Estados Unidos, no es esa nueva humillación. Ojalá que entiendan que son los años de estancamiento apapachando a un grupo de jugadores que han contaminado a los nuevos, que en lugar de ayudar a mejorar, los meten en sus dinámicas de divas que han llevado al futbol mexicano a maldita la cosa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

