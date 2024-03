“Este proceso fue secreto y el proyecto de ley fue ajustado por una razón: es una prohibición”. Shou Zi Chew

El siglo XX es el catalogado como el más cruento de la historia de la humanidad, según los historiadores, debido a las emergencias sanitarias y la Guerra Mundial en sus dos ediciones. Aunado a esto, el siglo pasado concluyó con el inicio y fin de la Guerra Fría, caracterizada por enfrentar a los dos grandes bloques ideológicos y las potencias que los encarnaban.

En este periodo se generaron los amagos del “botón rojo”, la persecución , las guerras comerciales, visiones proteccionistas, miles de encarcelamientos y socavamiento de la libertad de expresión. En la actualidad, también ya pasamos por una pandemia y ahora vivimos los conflictos armados en Medio Oriente y en Ucrania, sin embargo —aún— no con las dimensiones mundiales.

Asimismo, también somos testigos de la Guerra Fría 2.0, una versión que no enfrenta a ideologías, ni es exclusiva de naciones, tiene que ver con los gigantes tecnológicos y su despliegue a nivel internacional. Uno de los protagonistas nacionales cambió y ya no es Rusia, se trata de China y no tiene nada que ver con su predilección al comunismo, se trata de TikTok.

En días anteriores, los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron una ley con 352 votos para que la empresa ByteDance ponga a la venta a su muy popular aplicación TikTok, red social con el mayor crecimiento a nivel mundial.

Ha sido de los pocos temas en que demócratas y republicanos han encontrado la conciliación, incluso quienes presentaron dicho proyecto de ley fueron Mike Gallagher, replubicano por Wisconsin y el demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi y apoyado por ambos lados, pues esto supone a un “enemigo común” de mayor envergadura, como lo es China y su carrera tecnológica y de Inteligencia Artificial.

Estados Unidos y sus congresistas aluden a la gran influencia que tiene el gobierno chino en ByteDance y, que a su vez, esta podría acceder a los datos de los usuarios estadounidenses para hacer uso político, comercial o ideológico en contra de la nación americana, por lo que es visto como un problema de “seguridad nacional”.

La preocupación no es infundada, pues lo visto en las elecciones de 2016 donde la empresa (hoy) Meta, a través de Facebook, tendenció las preferencias electorales, y no quieren que se repita la historia con TikTok, red de fácil acceso a material para modelar opiniones y una monetización sencilla para influencers y que cuenta con 170 millones de estadounidenses usuarios, presenta un alto riesgo.

Así, otro capítulo de la Guerra Fría 2.0 está en marcha y otros gobiernos se han unido, India prohibió TikTok en 2020 y Nueva Zelanda, Francia, Canadá o Australia han prohibido el uso en dispositivos oficiales.

La preocupación por la protección de datos personales es una batalla dentro de nuestra modernidad, pero se deberá tomar en cuenta que silenciar a TikTok, solo abrirá la puerta a otra red social y más aún con la IA, la prohibición no es la respuesta. Una regulación fuerte y transparente es por donde debemos transitar para no abonar a esta nueva Guerra Fría.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

EEZ