Se acelera el homicidio doloso en la CDMX

De acuerdo con las cifras preliminares del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, durante los primeros 17 días de marzo del 2024 el número acumulado de homicidios dolosos en la Ciudad de México ya asciende a 48, lo que significa un incremento del 14% respecto del mismo periodo de febrero, cuando se llevaban registrados 42, y 37% más respecto de enero, cuando habían sido contabilizados 35.

Llama la atención que en solo dos días, 16 y 17 de marzo de 2024, se contabilizaron 13 víctimas de homicidio doloso, 6 el día 16 y 7 el día 17, algo poco común en los últimos 3 años en cifras preliminares de dicha instancia de coordinación que sesiona de lunes a viernes a las 6 de la mañana y no “todos los días” como se nos ha querido hacer creer de tanto repetirlo.

De hecho, las cifras diarias más altas de homicidio doloso de 2022 a la fecha fueron las del 17 de marzo con 2023 con 10 víctimas y el 15 de enero del mismo año con 8, seguidos por las del 17 de marzo de 2024 con 7.

Si bien la tendencia de 3 meses antes descrita no es suficiente para proyectar como cerrará 2024, resulta relevante que en los dos años previos no existiera un patrón de comportamiento ascendente similar, lo que permite adelantar que será otro año de cifras superiores al inmediato anterior, como ya pasó en 2023 respecto de 2022, al incrementarse en un 9.5%.

A lo anterior habrá que agregar que 2024 es un año electoral y algunas diferencias de índole político podrían ser resueltas privando de la vida a algún candidato a uno de los múltiples puestos de elección popular que estarán en juego el próximo 2 de junio.

En esta tesitura, por más que la candidata de Morena a la presidencia de la República y el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en franco desafío al Instituto Nacional Electoral, insistan que la capital del país es un remanso de tranquilidad, la terca realidad termina diciéndoles que no.

Es preciso subrayar que la premisa en que basan sus discursos la candidata a la Presidencia (cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México los delitos de alto impacto disminuyeron 58% y el homicidio doloso 51%) y el Jefe de Gobierno sustituto, es falsa ya que solo incluye la incidencia de delitos de alto impacto y no los delitos totales cuyas cifras en 2023 fueron superiores en 0.8% respecto de 2022, es decir no solo no disminuyeron, sino que aumentaron.

También es menester subrayar que la capital del país es una de las entidades federativas que en los últimos 5 años ha reportado menores cifras de homicidios dolosos al Sistema Naciomal de Segurida Pública que las que informa al Gabinete de Seguridad del gobierno federal a través de su portal en la materia, contrario a lo que sucede con el resto de los estados en los que el ajuste siempre es a la alza entre un 15 y 20% más.

Lo anterior solo es posible explicar si a los homicidios dolosos que se registran anualmente se le restan aquellos que son clasificados como defunciones por eventos de intención no determinada, que en la capital del país y el estado de México son los más altos respecto de otras entidades del país; en el caso de la Ciudad de México por cada homicidio doloso que se registra hay por lo menos dos defunciones por eventos de intención no determinada, incluso si la persona fue privada de la vida como consecuencia de disparos de armas de fuego.

El ejemplo más claro es el de 2022, cuando en la capital del país el INEGI registró 747 víctimas de homicidio doloso y 1,549 defunciones por eventos de intención no determinada, lo cual le resta credibilidad a los dictámenes del servicio médico forense, al trabajo de la Fiscalía General de Justicia y al gobierno de la Ciudad de México en su conjunto.

Sirvan como punto de referencia las cifras del mismo INEGI correspondientes al estado de Guanajuato, cuando en 2022 registró el mayor número absoluto de homicidios dolosos con 4 mil 329 y el de defunciones por eventos de intencion no determinada con únicamente 282.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ