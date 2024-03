Alfabetización motriz en un mundo obesogénico

De los muchos beneficios que me ha dado la natación, uno de los más importantes es la salud. Sin todas esas brazadas en el agua, mi probabilidad de sufrir enfermedades cardiacas o accidentes cerebrovasculares, entre otros padecimientos, sería significativamente más alta. Desde que era niño, el deporte también me ha ayudado a mantener a raya la obesidad, que aumenta el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2.

Otras personas no han tenido tanta suerte como yo. Así lo demuestra un estudio publicado recientemente en The Lancet, en el cual se estimó la prevalencia de obesidad en adultos y niños y adolescentes en edad escolar en 200 países y territorios entre 1990 y 2022. En las mujeres adultas, la prevalencia aumentó en 188 países (94%); en los hombres, en todos menos uno. En las niñas, el aumento se registró en 186 países (93%), mientras que, en los niños, 195 países se vieron afectados (98%).

Lo sorprendente de estos hallazgos no es sólo que haya una marcada tendencia al alza en casi todo el mundo, sino la magnitud del aumento. En el periodo estudiado, la prevalencia de obesidad en adultos se duplicó; en niños y adolescentes, se cuadruplicó. Entre los factores que han contribuido a ello, los investigadores señalan los cambios económicos y tecnológicos que han afectado la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen, así como el gasto energético de las personas.

Ante esta situación, los autores recomiendan centrarse en la prevención. Sin embargo, advierten que la mayoría de los esfuerzos preventivos no han tenido éxito “porque los alimentos saludables y la participación en deportes y otros estilos de vida activos no son accesibles o asequibles para personas con pocos ingresos y autonomía”.

Uno de los pocos gobiernos que ha actuado en consecuencia es el de Nuevo León, donde, según el Registro Nacional de Peso y Talla 2017-2018, 40% de los niños tenía sobrepeso u obesidad. En respuesta, la Secretaría de Educación Pública del estado instrumentó Alfabetización Motriz en la Escuela, un programa que busca mejorar la motricidad de los niños mediante el desarrollo de habilidades y destrezas*.

La intervención se compone de material con sesiones y actividades para el aula y el patio, así como un plan de formación para dos mil ?585 maestros de 457 escuelas sin profesor de Educación Física. El objetivo es crear una “espiral positiva” para los casi 50?mil alumnos participantes: una mayor aptitud lleva a actividad física sostenida en el tiempo y ésta, a su vez, disminuye el riesgo de obesidad. Urge transformar todos los ambientes obesogénicos y las escuelas deben ser las primeras en la lista.

* Nota: desarrollamos este programa en Siete Mares Consultores.

POR ANTONIO ARGÜELLES

COLABORADOR

@MEXICANO_ACTIVO

PAL