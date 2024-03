El mundo entero se paralizó el pasado mes de enero, cuando el Palacio anunció que la Princesa de Gales sería sometida a una cirugía abdominal y cancelaría sus compromisos hasta la primavera, a falta de información detallada, los medios automáticamente comenzaron a investigar y llegar a conclusiones a la fecha infundadas acerca del mal que podía estar aquejando a Kate.

Sumando así el hermetismo que la Casa Real ha manejado en las últimas semanas, las dudas, los cuestionamientos y rumores continúan, ¿qué pasa con Kate? ¿Dónde está Kate?

Por supuesto que, como cualquier persona normal, quiere estar en privado mientras se recupera, lo cierto es que los royals, no son tratados como cualquiera, y la gente exige saber dónde están y si realmente está en peligro la futura Reina de Inglaterra. Además de que con esto, Kate se consolida como la figura más importante de la Corona inglesa, ya que es el símbolo actual de lo que la gente quiere ver.

El interés que Kate despierta en la gente es natural, desde la primera fotografía en 2004 hasta la última y tan polémica imagen que salió a la luz, sin embargo, el misterio continúa y en los últimos días, si no es que semanas, hemos leído historias, escuchado argumentos que aseguran situaciones desde una liposucción, una histerectomía, hasta problemas de trastornos alimenticios, hay quienes juran con la mano en la biblia que la pobre de Kate estuvo en coma, otros medios dicen que murió y no lo han querido hacer público.

Hace unos días imágenes de la Princesa en compañía de su madre dieron la vuelta al mundo, y entonces los cibernautas dijeron se trataba de una doble, alguien que se está haciendo pasar por Kate para distraer a los medios, todo esto en medio de una fuerte crisis de imagen de los royals británicos, y no sólo de imagen, la salud del Rey también dio de qué hablar. Afectado por un cáncer, Carlos no ha podido descansar, no interrumpe su agenda y continúa trabajando en pro de la Corona.

Mientras, Kate trata de encontrar paz entre su salud y los rumores que además circulan alrededor de su matrimonio, y es que hace tiempo se dice que William y ella no están pasando por su mejor momento. Con motivo del Día de las Madres en el Reino Unido, el Palacio compartió una nueva fotografía, con la cual Kate de nuevo es puesta en el ojo del huracán.

Una agencia de noticias exhibió a la Princesa, mostrando cómo editó la misma foto, ante las acusaciones, Kate tiene que salir a dar la cara y aceptar que echó mano del editor, obligada a pedir disculpas, ¿algo más? Kate no puede descansar.

Y así el mundo se encuentra dividido, mientras unos sufren como Lady Gabriella Windsor sufre la pérdida de su marido, Carlos se somete a un tratamiento de cáncer, William pierde más cabello y Camilla pide días de descanso porque la carga de trabajo se le juntó. La Princesa de Gales continúa siendo un misterio, nuevas historias surgen y todos nos hacemos la misma pregunta ¿qué pasa con Kate?

Hoy el mundo parece girar en torno a esta noticia, nadie descansa y todos estamos pendientes de cualquier pista que nos lleve a la verdad.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

