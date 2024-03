Nuestra política monetaria, reflejo del manejo responsable

El Banco Central de nuestro país, quien como sabemos goza de autonomía ha realizado un trabajo técnico y responsable con base en una de las principales herramientas con las que cuenta nuestra política monetaria, la tasa de interés.

Después de la crisis económica derivada de la pandemia, uno de sus lamentables efectos fueron los niveles inflacionarios en México, lo que alarmó a los responsables de esta variable macroeconómica y comenzar a buscar la manera de contenerla.

Una de las medidas que hasta la fecha se tenían como esos mitos geniales en economía era que el solo incremento de los salarios traería consigo efectos inflacionarios (de ahí que los puristas de la economía no lo recomendaban nunca), pero la realidad nos vino a demostrar que no es así y que los aumentos a la inflación fueron en muchos casos, por los propios efectos de la inflación no subyancente (la más volátil), por temas especulativos (cuando existen muchos intermediarios desde la producción de los bienes hasta su consumo los precios sufren incrementos considerables) y hasta las propias señales de los mercados, pasando por los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusa y el consecuente desabasto de granos; todo esto contribuyó a estos aumentos, pero no así el importante (y necesario) aumento que han presentado los salarios durante esta administración.

De ahí, que reconocer el manejo prudente del Banco de México acerca de si bajar o no la tasa de interés,como una medida que nos indica que la inflación se encuentra en niveles sanos, es de aplaudirse. Durante su última reunión mensual, las y los integrantes dejaron ver la posibilidad de relajar la política monetaria a través de alguna baja de la tasa de referencia, lo que incentivaría algunos aspectos de los mercados que se han encontrado en apremio (como es el caso de las deudas) y alentar más nuestro consumo y mercado.

Considero que pocas veces se le reconoce a los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico la prudencia y grandes resultados en el manejo de los temas monetarios, es buen momento para reconocer que sus medidas (siempre debatibles, porque esa es la naturaleza de su Junta) han sido por la ruta adecuada, aunque a veces este debate nos parece altamente técnico, seguro estoy que si se le pregunta a cualquier madre o padre responsable de los gastos de su hogar sobre el aumento de los precios, bien podría esbozar una sonrisa, solo le faltaría llevarla hacia nuestro Banco Central.

POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

ECONOMISTA

PAL