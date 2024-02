Instrucciones para escuchar de verdad a Tracy Chapman

Enseño en Tufts desde 2012. Mi universidad, por supuesto, después de la actuación del domingo en los Grammys no perdió la oportunidad de proclamar a viento y marea que Tracy Chapman estudió aquí. Vecinos de ella se apresuraron a declarar a los noticieros televisivos que la escuchaban componer y cantar en su porche.

La reciente actuación de Tracy Chapman en los Grammys ha generado un renovado interés en su música, especialmente entre la nueva generación de oyentes. Este fenómeno no solo ha traído de vuelta a la luz su icónico tema "Fast Car", sino que también ha incentivado a explorar otras canciones significativas de su discografía que resonaron profundamente en la América de finales de los años 80 y que, sorprendentemente, siguen siendo relevantes hoy.

La música de Chapman no solo se destacó por su calidad artística sino también por su carga política y social, abordando temas como la raza, la pobreza y la injusticia.

"Talking About a Revolution" es un llamado a la conciencia que parece anticipar movimientos sociales como Black Lives Matter, evidenciando cómo las luchas por la justicia social y racial se mantienen vigentes. La canción comienza con un suave pero firme: "Don't you know, they're talking about a revolution" (¿No sabes que están hablando de una revolución?), pintando un cuadro de esperanza y cambio inminente para aquellos relegados a las sombras de la sociedad.

"Across the Lines" por otro lado, aborda directamente la división racial, con Chapman narrando el tenso ambiente de un lugar donde "Across the lines, who would dare to go" (A través de las líneas, quién se atrevería a ir), haciendo referencia a las divisiones físicas y metafóricas que segregan a las comunidades. En una América donde las divisiones raciales siguen siendo un tema de acalorado debate, la canción es un recordatorio de los retos que enfrentamos para alcanzar una verdadera igualdad.

"Behind the Wall" es una cruda narrativa a capella sobre la violencia doméstica y la indiferencia institucional, destacando la impotencia y la desesperanza de las víctimas. La canción no ofrece instrumentación, solo la voz de Chapman llevando todo el peso emocional, reflejando cómo las voces de las víctimas a menudo se dejan sin escuchar. En el contexto actual, donde las discusiones sobre la violencia doméstica y el papel de las instituciones en su prevención son más prominentes, "Behind the Wall" resuena con una triste actualidad.

Estas canciones, junto con el éxito renovado de "Fast Car" que narra la historia de aspiraciones frustradas y la búsqueda de un futuro mejor, componen un tejido de narrativas que trascienden el tiempo. Lo que hace a la música de Tracy Chapman tan perdurable y ahora redescubierta por una nueva generación es su habilidad para contar historias universales de lucha, esperanza y resistencia.

La relevancia de Chapman en la América actual, tan dividida racialmente como lo estaba en 1988, no puede ser subestimada. Su música actúa como un puente entre generaciones, recordándonos que, aunque hemos avanzado, las luchas que describió hace más de tres décadas siguen siendo luchas de hoy. Su obra invita a una reflexión sobre cómo la música puede ser un catalizador para el cambio y un espejo de nuestras propias sociedades. En un momento en que la división y el diálogo parecen estar en extremos opuestos, las canciones de Chapman nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado colectivo y, posiblemente, encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo y compasivo.

Chapman ha expresado en varias ocasiones su incomodidad con la atención pública y los reflectores, describiéndose a sí misma como una persona tímida y reservada. Esto la hizo sentir, en cierto punto, que no era la persona ideal para estar en el centro de atención que exige la industria musical. A pesar de su amor por la música y la creación artística,

Chapman ha mantenido un perfil bajo, alejándose de la vida pública y los estudios de grabación por elección personal, subrayando que, aunque no se ha retirado completamente de la música, no tenía planes de regresar al estudio de grabación ni de emprender nuevas giras.

En 2020 interpretó "Talking aBout a Revolution" en el programa de Seth Meyers, preocupada por la situación. Ahora, en este momento polarizado su voz es más importante que nunca.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

MAAZ