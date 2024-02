El bumerán que aventaron contra Xóchitl

El bumerán es un arma muy simple, pero que debe de manejarse con sumo cuidado. Al parecer esta no es ni originaria ni exclusiva de Australia (el más antiguo bumerán, encontrado en una zona del sur de Polonia, data de hace más de 20 mil años), pero lo que es un hecho es que el mecanismo y técnica con la que opera ha sido uno solo: se lanza y, si no impacta a su objetivo, vuelve con fuerza y precisión a su origen, pudiendo lastimar a este. Y eso es lo que le pasó a Morena y simpatizantes del obradorismo quienes planearon las protestas en contra de Xóchitl Gálvez en Nueva York, durante su gira por Estados Unidos.

Sin proponérselo, provocaron que se hablara más de la hidalguense que de la candidata presidencial. En otras palabras, para desgracia del partido en el poder (y de quienes en particular trataron de mortificar a Xóchitl), solo se consiguió que la conversación girara en torno a la candidata a la Presidencia por ‘Fuerza y Corazón por México’.

Ya sea para denostarla o para defenderla, de quien se habló esta semana que concluyó fue de Xóchitl. La candidata Sheinbaum, en cambio, defendiendo a López Obrador (intentando contrarrestar el hashtag #NarcoPresidente), abogando por las propuestas de reforma a la Constitución que promueve el mandatario y apoyando a la iniciativa de su partido en el sentido de llevar a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán, no brilló ni causó mayor impacto en el debate público estos pasados días. Se escribió mucho —y se habló más— de Xóchitl, de su ida en bicicleta a las oficinas del diario The New York Times. De cómo esquivó a quienes gritaban consignas en su contra para, en un posterior evento, llegar quitada de la pena a saludarles.

En resumidas cuentas: los actos de Morena en contra de Xóchitl, particularmente durante su visita a NY, fueron contraproducentes para el partido guinda (¿qué tal se evidenció que una de las gritonas forma parte del comité de Morena en ‘La gran manzana’?).

Ahora bien, mientras los que gritaban en contra de Xóchitl (máximo 20 personas) no causaron más que pena ajena, a López Obrador lo recibieron en su terruño cientos con gritos de ¡Fuera, fuera! y de ¡justicia!, logrando interrumpir el evento que presidía con motivo de la inauguración de un malecón en el estado de Tabasco. Algo de escozor seguro ha de sentir. Para empeorar las cosas, también trascendió que, después, viajando en su Suburban, un ciudadano lo interceptó y le dijo: “no se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente, nosotros no tenemos armas. Nosotros estamos sin armas”. A lo cual, López Obrador contestó: “El ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Quien le interpelaba le contestó: “¡Carajo! ¿el narco es pueblo?”…

La olla sube de presión… La población cada día más frustrada con la impasividad del Ejecutivo federal (quien tutela las Fuerzas Armadas) ante el avance del crimen organizado. Ocupación de tierras, de urbes, extorsionándole, cobrándole derecho de piso, asesinando y desapareciendo a familiares. El contraste con Xóchitl, quien camina codo con codo con las madres buscadoras (a quienes López Obrador no quiso recibir), cada día es más potente.

El bumerán que aventó la gente de Jesús Ramírez les regresó y no con la “presa” que esperaban, sino para darles un descontón. La promoción a Xóchitl y una semana entera de propaganda perdida para Claudia Sheinbaum. ¿Será que la magia —basada en más de 130 mil mentiras— que tan bien les ha funcionó está llegando a su fin?

PD.

Dos palabras de cautela para Gálvez Ruiz: (1) ¿para qué traer a colación a Sheinbaum y los anuncios que hace meses promocionaron a esta en Times Square? No conviene mencionar a la abanderada del régimen, sobre todo cuando esta tiene todo el apoyo de los recursos del Estado y con trabajos se logra acallarla; (2) ¿para qué anunciar unas contra-conferencias mañaneras si no las va a dar / llevar a cabo ni un día sí ni otro tampoco?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

