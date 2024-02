La recta final de un camino de compromiso y lealtad social

Han sido 5 años y medio de extenso, importante, imparcial y constante trabajo en el Senado de la República. He ocupado la máxima tribuna del país siempre para proponer, no para destruir y para honrar la confianza de muchas y muchos hidalguenses que vieron en mí el claro vehículo de representación de los intereses de mi estado, lo cual no sólo me honra sino que me compromete a seguir trabajando por mi país y por mi región sin importar la trinchera en donde me encuentre, la cual será aquella que brinde un espacio que con mi experiencia, conocimiento de cada rincón de los municipios hidalguenses y visitas a prácticamente todas las entidades durante mi encargo como servidora pública federal.

Se viene el último periodo ordinario, la recta final que contiene una cantidad importante de temas pendientes y es un excelente escenario para conciliar y generar un ambiente de trabajo que permita solventar todos los temas pendientes que tenemos para que no se queden encajonados para la próxima legislatura y de esa forma, además, cambiar la percepción que se tiene del Poder Legislativo en los últimos años de ejercicio.

En esta legislatura hemos aprovechado la oportunidad de posicionar temas muy puntuales.

Por un lado, iniciativas y puntos de acuerdo que benefician a los estaos, como en el caso de Hidalgo en aras de ser auténticos representantes de las entidades federativas y, por otro lado, de aspectos de la vida nacional que se deben apuntalar pensando en un desarrollo más igualitario.

Entre muchas otras cosas, aprobamos iniciativa para poder fortalecer los derechos de las personas adultas mayores de tal forma que no quede al arbitrio de las administraciones que van y vienen con distintas visiones.

Lo mismo con un reconocimiento expreso para las comunidades afromexicanas que habían sido relegadas a pesar de tener una cantidad importante de miembros y raíces que le dan vida a nuestra multiculturalidad.

El aspecto educativo siempre estuvo presente en la agenda pero con una perspectiva inicial, es decir, como agente transformador porque pedimos en el diseño de programas de estudio de educación básica se incluyan contenidos de educación sexual y de educación con perspectiva de género para que el cambio social, aunque a mediano plazo, llegue como algo natural, como algo lógico para hacer una forma de vida el respeto y la empatía.

Aspectos de salud estuvieron presentes de forma permanente y atendiendo a la lamentable coyuntura que vivimos durante la pandemia, en el que solicitamos informes y aplicación de acciones específicas para paliar los estragos de un virus que arrebató la vida de cientos de miles de personas.

Impulsamos la inclusión de la salud mental en los hospitales de primera atención como una forma de visibilizar un grave problema de salud pública que se ha ido incrementando los últimos años.

Presentamos asuntos en materia de transparencia, de educación financiera y, sobre todo, de la participación ciudadana en muchos ámbitos de la vida pública en donde se involucren decisiones presupuestales que impacten en el desarrollo de sus comunidades.

En general participamos en muchos debates y realizamos múltiples llamamientos a autoridades para resolver problemas que quejan al pueblo de México y, para ello, tuvimos una relación cercana, respetuosa y bastante productiva con secretarios de estado, diputados, titulares de unidad, a fin de dar respuesta a muchas necesidades sociales.

Sin duda, hemos hecho una representación digna porque lo que nos mueve es la gente, el verla mejor, en otorgarle buenas condiciones de vida para que, con sus familias, les llegue la tranquilidad a sus vidas a través del cumplimiento de obligaciones que tenemos los servidores públicos que hemos jurado en más de una ocasión hacer valer nuestras leyes y la Constitución.

POR NUVIA MAYORGA DELGADO

COLABORADORA

