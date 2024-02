El Mercado de Streaming de Video en México

En México, el mercado de streaming de video por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) ha alcanzado una fase de madurez avanzada, marcada por una desaceleración en el crecimiento de suscripciones y la presencia de barreras estructurales para atraer nuevos usuarios. La falta de recursos para mantener cuentas, la diversificación de plataformas híbridas y la persistente desconexión a internet son obstáculos significativos.

Simultáneamente, se observa un cambio en la participación del mercado, alejándose del principal jugador, Netflix. Este cambio se atribuye a la oferta de contenidos relevantes, la incursión en transmisiones deportivas en vivo y acuerdos estratégicos con servicios de telecomunicaciones. Además, la competencia en términos tarifarios ha contribuido al rebalanceo del mercado.

Según el estudio de "Consumo y Contratación de Servicios de Video On Demand 4T-2023" elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), las suscripciones a plataformas SVOD en México alcanzaron 13.4 millones al cierre de 2023, un aumento del 3.1% anual. Sin embargo, esto indica una desaceleración significativa en comparación con el crecimiento del 8.1% del año anterior.

Este panorama implica que 43 millones de internautas en México, equivalentes al 45% del total, tienen acceso a contenidos de plataformas SVOD, ya sea pagando (31% del total) o por medio de la compartición de cuentas (69%). Esta última proporción ha experimentado un impulso en los últimos seis meses debido a aumentos tarifarios y restricciones presupuestarias de las plataformas.

En cuanto a la participación de mercado, Netflix ha experimentado una disminución, alcanzando el 53% al cierre de 2023, una caída de 4.9 puntos porcentuales en seis meses. A pesar de sus esfuerzos, como la adición de videojuegos y planes más asequibles con publicidad, la plataforma ha perdido terreno.

En contraste, ViX+ ha cuadruplicado su participación, llegando al 7% en el 4T-2023, impulsado por la transmisión de la Liga MX, reality shows y una oferta robusta de producciones en español. Paramount+ también ha aumentado su participación en +1.8 pp, alcanzando el 2.3%, gracias a la transmisión de la Premier League y estrategias competitivas de tarifas.

Disney+ (13.5%), HBO Max (11.8%) y Amazon Prime Video (7.6%) han fortalecido su posición mediante contenidos atractivos, promociones y ofertas empaquetadas con servicios de telecomunicaciones. Otras plataformas, como Star+, Apple TV+, Claro Video, Mubi, representan el 4.7% restante, buscando consolidarse con la adición de contenidos y fusiones.

A pesar de la desaceleración en el crecimiento, el mercado ha dejado atrás la expansión acelerada post-pandemia. Un rebalanceo a favor de plataformas distintas a Netflix refleja la creciente relevancia de catálogos, tarifas asequibles y la capacidad de generar contenidos en vivo y en español, colocando a jugadores como ViX+ en posiciones destacadas de preferencia.

POR GONZALO ROJON

PAL