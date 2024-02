Estrategia: clave en la recta final de campañas

En vísperas del inicio de las campañas electorales, hoy abordamos un tema relevante para contrastar las campañas de los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Cómo llegan a la recta final?

El INE dio a conocer los primeros spots de campaña de los candidatos. En este primer spot, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum se enfoca en su trabajo en materia de seguridad, mencionando en entrevistas la reducción de la percepción de inseguridad de acuerdo a datos del INEGI, que al tercer trimestre de 2023 señala que el 61.4% de la población considera inseguro vivir en su ciudad, siendo Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país.

Es ahí, en Fresnillo, que cuenta con un 95.4% de percepción de inseguridad y tierra del Senador Ricardo Monreal, donde la candidata de la Alianza, Xóchitl Gálvez, arrancará su campaña presidencial el 1 de marzo, cuyo primer spot hace referencia a un “México sin miedo”, donde busca devolver la esperanza.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez dedica su primer spot a presentarse como la nueva política y señalar que la elección aún no está definida.

Al día de hoy, todo apunta a ser una contienda entre mujeres, donde la estrategia será la clave para capitalizar oportunidades e incluso ataques. La capacidad de respuesta oportuna, y creativa marcará la diferencia. El éxito de Mariana Rodríguez radica en eso, saber capitalizar todo lo que toca, algo que no ha logrado transmitirse en la campaña de Máynez, quien se ha estancado en temas como Pemex y presumir los logros de Samuel García.

Por su parte, en las últimas semanas, la campaña de Claudia Sheinbaum ha sido más reactiva, reaccionando a lo emitido por la oposición, saliendo a defender al presidente López Obrador y apoyando la evidente violación a la Ley de Transparencia con la publicación del número de la periodista del New York Times, lo que desató una guerra de teléfonos.

Al igual que en la gira por Washington, cuando Xóchitl Gálvez salió con un cartel a preguntar la forma correcta de pronunciar “You have to walk the talk” después de las críticas por su pronunciación en su discurso en The Wilson Center, esta semana lo hizo de nuevo al compartir un spot señalando que no va a cambiar su número, incluso aprovechó el espacio en su ‘Mañaneta’ para contestar llamadas al azar, donde tres fueron positivas y una negativa, generando un mayor impacto mediático.

Hoy en día el contenido es el rey, lo más importante ya no es la cantidad de seguidores que tenemos ni el alcance, sino la interacción y el engagement generado por la audiencia y en eso, la candidata del Frente lleva la delantera, con una mayor interacción en sus redes sociales. Como señaló Álvaro Rattinger, experto en marketing y director de la Revista Merca 2.0, “los mexicanos tienden a votar por recordación de marca” especialmente los indecisos, que muchas veces no se cuentan en las encuestas.

Por ello, una estrategia bien planeada, ejecutada y con fuertes elementos emocionales, puede hacer la diferencia en la recta final de las campañas electorales. En sus marcas…

Alejandra Cerecedo

Publirrelacionista y maestra en comunicación política y pública