Éxito en el primer Encuentro Nacional con Organizaciones sociales, Organizaciones civiles y Sindicatos por la Cuarta Transformación

Participé como Consejero Nacional de Morena y Senador de la República al primer Encuentro Nacional con Organizaciones sociales y civiles por la Cuarta Transformación. Asistieron también, los sindicatos de trabajadores de electricistas, de la educación, y del ISSSTE.

Convocados por el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, comenté en mi intervención que mientras la derecha busca descarrilar el proceso electoral con reportajes falsos de medios internacionales, la mayoría del pueblo está con el Presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Hoy el Presidente tiene el 70% de aprobación, y la doctora Claudia Sheinbaum avanza entre el 65 y 70 por ciento.

Todos hemos visto cómo se ha incrementado la calumnia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a tres días del inicio de la campaña de la Doctora Claudia Sheinbaum, está claro que la derecha hará hasta lo imposible e ilegal para que no haya continuidad de la Transformación.

Se han sumado a la ofensiva los medios de comunicación internacionales, los traficantes de influencias -que se sentían dueños del país-, y por supuesto los partidos de la derecha: PRI,PAN y PRD. Ninguno de ellos se quedará con los brazos cruzados.

Querrán descarrilar el proceso, y ya lo iniciaron utilizando 200 millones de bots para sembrar la idea de que el Presidente de la República; la compañera Claudia, y también Clara Brugada estarían ligadas al crimen organizado. Por supuesto que sin sustento, sin pruebas, pero con mucho dinero y gran dolo.

Pero nosotros contamos con la mayoría del pueblo de México que está a favor de que continúe la transformación; y también con las organizaciones sociales y civiles, con los sindicatos de trabajadores electricistas, de la educación, y del ISSSTE como piezas fundamentales para que no avance la derecha.

Se está conformando una estructura en torno a la Cuarta Transformación y a la Doctora Sheinbaum, un andamiaje bien organizado que arrancará el 1 de marzo. Visitaremos todos y cada uno de los hogares de las y los mexicanos, lo cual llevará a que millones de personas se manifiesten el 2 de junio a favor de la continuidad y avance de la 4T.

Las organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones gremiales cuentan con estructuras propias y podrán enlazarse a este proceso de campaña. Para ello es importante que se organicen internamente, que se manifiesten en contra de la andanada de mentiras y descalificaciones al Presidente.

Reconocemos que la mayoría de las y los trabajadores de nuestro país está con la Cuarta Transformación, con el proyecto que hoy lidera el presidente López Obrador y próximamente encabezará la doctora Sheinbaum.

Por eso, y entre camaradas les he pedido respetuosa y solidariamente que se organicen, que no haya un solo compañero o compañera de los sindicatos, organizaciones y gremios que no participen, porque este proyecto no es de un solo hombre o una sola mujer, sino que lo tenemos que defender todas y todos los mexicanos que queremos un México más justo, más igualitario, un México para todas y todos.

Conformaremos una sola estructura de apoyo a la campaña de la Doctora Sheinbaum. ¡Y entre todos venceremos!

Por: César Cravioto Romero

Senador de la República por la Ciudad de México

dhfm