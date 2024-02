Ojo crítico a encuestas

Cuando los aspirantes a cargos de elección popular y sus partidarios utilizan de manera propagandística encuestas que muestran un amplio margen de distancia con sus competidores, generalmente lo hacen por varias razones (perversas) que consideran estratégicas; pero cuando los márgenes de distancia difundidos son tan variables y extremos, empiezan a identificarse por parte de la sociedad civil como genuinos disparates y claros autoengaños de quienes las propalan.

La persona que cree que se encuentra predestinada para ganar con auténticas encuestas de utilería, ha topado con los electores no alineados a su pabellón autoritario y los medios de comunicación que a pesar de las persecuciones mantienen su línea crítica y pueden cuestionar la credibilidad y la integridad de la candidata que pretende engañar con estadísticas inventadas, ya que advierten la clara pretensión de distorsionar la realidad de manera flagrante.

En última instancia, la transparencia es fundamental para construir y mantener la confianza del electorado, por eso las candidaturas deshonestas a la presidencia y a la gubernatura de Veracruz, que promueven la continuidad de la ineficacia y el desorden con estudios demoscópicos cuestionables (aparte de sus evidentes yerros a su paso por la administración pública y sus penosos dislates de precampañas), están destinadas a enfrentarse a la realidad catastrófica que les espera en las urnas.

Al mostrar una “gran ventaja” en las encuestas ilusorias, pretenden desmoralizar a sus oponentes y hacer que reconsideren su participación en la contienda; pero es tanta la mezquindad exhibida y la grosera corrupción que defienden las personas autoritarias, que los esfuerzos de los opositores no cesan, porque el uso excesivo o manipulativo de encuestas les ha resultado contraproducente a las emisarias del oficialismo, y eso ha quedado demostrado en la gran movilización por la democracia realizada en muchas ciudades del país y del extranjero.

Ese movimiento popular que no tiene su origen en partidos políticos y ha trascendido a amplios segmentos de la sociedad civil, destroza cualquier “predestinación” del triunfo de las autoritarias, los comicios no están resueltos y la percepción del declive oficialista es ya un hecho. Los perversos también son necios e insistirán en promover encuestas con preguntas tendenciosas, muestras no representativas o manipulación en el análisis de los datos.

Hay que decirlo, el uso de encuestas propagandísticas forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el poder y manipular la percepción pública. El antídoto está en una campaña de contraste, en donde se promueva la participación ciudadana en el proceso electoral. Una alta participación contrarrestará la manipulación. Es crucial mantener la confianza del electorado y que sepan que su voto cuenta para vetar a los autoritarios y lograr un viraje provechoso para el futuro del país.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

Diputada federal

@lorenapignon_

MAAZ