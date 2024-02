Juan Osorio ha formado parejas y hasta anticipado muertes en sus novelas

JUAN OSORIO “GRABÉ LA ESCENA DE LA MUERTE DEL PERSONAJE DE ENRIQUE ÁLVAREZ FÉLIX, EL HIJO DE MARÍA FÉLIX, ÉL NO QUERÍA GRABARLA, ESTABA ATERRADO LO TERRIBLE FUE QUE DOS DÍAS DESPUÉS MURIÓ EN LA VIDA REAL”

Juan Osorio tiene una historia aterradora que le ocurrió con el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix, quien salió en dos de sus telenovelas: “Tal como somos” y “Marisol”:

“Te voy a contar una anécdota muy fuerte. En la novela “Marisol” grabamos la muerte del personaje de Enrique Álvarez Félix y me abraza y me dice: -Juan me aterra grabar la muertes de mi personaje- pero le dije que su muerte era la culminación. Dos días después, el hijo de María Félix murió en la vida real, me impactó mucho porque dos días antes grabé su muerte".

JUAN OSORIO CUPIDO: “EN ‘LA HERENCIA’, QUE GRABÉ EN 2022, NACIÓ EL AMOR ENTRE MATÍAS NOVOA Y MICHELLE RENAUD”

¿Fuiste cupido de Matías Novoa y Michelle Renaud en la telenovela “La Herencia” que grabaste en 2022?

"Nunca pensé que iban a ser pareja, pero desde el inicio hubo mucha química y fortaleció la relación, los dos tenían un hijo varón, se enamoraron y me da mucho gusto que Michelle sea mamá de nuevo. Ojalá su amor dure toda la vida, porque yo digo que los hijos no tienen la culpa de las decisiones de los adultos”.

EL AMOR MÁS POLÉMICO EN MIS NOVELAS, FUE EL DE SANTAMARINA CON SUSANA GONZÁLEZ

"El amor más polémico que ocurrió en una de mis novelas, fue el de Lalo Santamarina con Susana González, cuando él estaba casado con Itatí Cantoral, me tocó vivir ese escándalo, fue muy fuerte”.

TOÑO MAURI Y CARLA ALEMÁN SE HICIERON NOVIOS EN UNA NOVELA DE OSORIO, Y ÉL FUE EL CASAMENTERO

“En: ‘Días sin luna’, Toño Mauri trabajó conmigo y fuí Cupido con él y Carla Alemán, su esposa, yo tenía una locación en una casa donde se visitaban y fue su romance".

ALEJANDRA ÁVALOS SE CASÓ CON FERNANDO CIANGHEROTTI, DESPUÉS DE HACERSE NOVIOS EN MI NOVELA “EL PADRE GALLO”

“Alejandra Ávalos tuvo su primer protagónico en mi novela: “El padre Gallo” salía de niña y le vendamos los senos por qué los tenía muy grandes, y Fernando Ciangherotti y ella se empezaron a tratar, se enamoraron también en la vida real y se casaron".

CELOS

“En mi novela Olivia Collins bailaba en el cabaret y le ponían billetes en la ropa íntima. Fue un relajo pues tuvo muchos problemas de celos con su marido, el ‘Pato García’, él a mí no me reclamó, pero hubo problemas serios de pareja”.

EMBARAZOS MÁGICOS EN LAS NOVELAS DE JUAN OSORIO

“Silvia Navarro había dicho que no quería tener hijos y cuando hizo mi novela ‘Mi corazón es tuyo’, se embarazó de Nicolás, quien es maravilloso. Angélica Aragón era la dama joven cuando se embarazó, tuvimos que cuidarla porque fue un embarazo muy complicado”, concluyó Juan Osorio, quien en este momento graba “El amor no tiene receta” su telenovela número 35.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ