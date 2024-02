Pruebas, pruebas. Queremos pruebas

¡Queremos pruebas! ¿Cómo NO se nos había ocurrido antes? Sí, esas tipo las que López Obrador no exigía cuando alababa al New York Times (esto en el 2016), rotativo que señalaba a Peña Nieto por distintos actos de posible ilegalidad.

Ahora que un reportaje —ni siquiera muy novedoso— del mismo diario apunta hacia los colaboradores, familia, allegados y a el mismo macuspano, pues ya no le gustó. El presidente siempre acusa sin pruebas; por cuanto al reportaje del NYT, podría decirse que AMLO recibe agua de su propio chocolate.

Sí, ¡queremos pruebas! Incluyendo las que nunca se han presentado en cualquier aspecto de la vida política nacional donde López Obrador ha gritado “corrupción”. Del NAIM, de los fideicomisos, de los órganos constitucionales autónomos, de la SCJN, de los proveedores de medicinas (esas que ahora ni hay) y sobre los funcionarios de la SICyT que han venido realizando el mantenimiento a las carreteras. En este último caso, al cuestionar cómo se venían haciendo las cosas, pone en entredicho a su propio gobierno, pues la corrupción involucra siempre a la autoridad.

La palabra del inquilino de Palacio Nacional no vale; basta ya de atole con el dedo. Nada de lo que diga debe de tomarse en serio. Más de 170,000 mentiras en lo que va del sexenio muestran su nulo interés por la verdad, por las pruebas… En lo de las supuestas transas en la SICyT y en las acusaciones proferidas contra Norma Piña y jueces del Poder Judicial, el señor habla sin pruebas.

Ha decidido que no habrá mantenimiento para carreteras y sí más dinero para la Sedena porque le dio la gana. Y nadie, nadie en la administración pública ha protestado ante el presupuesto detenido por Hacienda superior a los 11 mil millones de pesos. Este 2024 habrá cero pesos para el mantenimiento de carreteras, salvo contadas excepciones (si el ejército quiere, claro está).

Es la primera vez (¡ni con Porfirio Díaz!) que un coronel (quien funge como director general) de una secretaría le escribe a un secretario de Estado de otra dependencia para darle órdenes. Y nadie levanta la voz.

Los pretextos para darle ese trabajo a los militares es infantil. El argumento que ha dado el mandatario, aunque se esperaba, no se compra diciéndolo a seis meses de “dejar” el poder. Por lo que volvemos a lo de siempre; a preguntarnos: ¿por qué ese afán de debilitar a su candidata?, ¿por qué Andrés Manuel prepara el absoluto control carretero? Para quedarse en el poder.

Tres en línea:

a) Hablando de transas: la del gobierno reservando la información sobre los costos del Tren Maya hasta 2027. ¿Será que falta aclarar qué pasó con más de mil millones de pesos?; la de López Obrador, quien NO recibía sobres con dinero, sino maletas de dinero (dice Carlos Navarrete, que le mandaban legisladores, ediles, etcétera a AMLO); la frase del primo Pedro Salazar Beltrán, quien dibuja el nivel de corrupción: “hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar”.

b) La supuesta izquierda defendiendo la prisión preventiva oficiosa. Esto es, cárcel automática para una persona que no ha sido declarada culpable. Una nueva herramienta para socavar voluntades y opositores.

c) Pruebas, pruebas. ¿O basta que lo digan los bots del régimen? Las cuentas falsas, que inflan tendencias y que derivan en desinformación, son benditas si ayudan a la causa obradorista; son bots si celebran a la oposición.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ