La Comisión de Árbitros, más preocupada por hacer memes que por su trabajo

Que no crean en la Federación Mexicana de Fútbol que por el hecho de haber reconocido que Adonai Escobedo se equivocó al no marcar un claro penalti en favor de Chivas en Mazatlán, han ganado terreno en la transparencia.



Solamente ellos se engañan con ese tipo de pensamientos, ya que en el colectivo son la comisión de la FMF con menor credibilidad que existe, y mucho tiene que ver el mal trabajo que han hecho para preparar a los silbantes.



Lo peor, es que en el nuevo esquema de comunicación que quieren implementar lucen ridículos, fuera de tiempo para intentar explicar o “callar bocas”, como nos han trascendido que piensan al momento de publicar algunos audios del VAR y ahora con el meme del “Impenal” de Luis Enrique Santander.



Porque ni son chistosos y no es su función. O que nos digan si la Comisión de Árbitros se dedicará ahora a responder a sus críticos y no a preparar a los silbantes, porque vaya que les hace falta y vas que siguen quedándose muy cortos al momento de querer ser transparentes.



Cuando anunciaron la idea de publicar los audios del VAR, todos pensamos que se trataría de cada una de las decisiones que tomaran los silbantes apoyados en el videoarbitraje, pero nada más lejos de la realidad.



Y lo peor, es que reconocer errores de los árbitros a través de un video, no es algo original, ya que hace unos años lo hacía Arturo brisco cuando dirigía este organismo. así que ni han innovado, ni han arreglado nada, siguen siendo patéticos por donde se les vea.



Porque no entienden que ya no pueden engañar a la gente; no entienden que quedan exhibidos cada que abren la boca o publican algo en redes sociales queriendo hacer los chistosos o los próceres del lenguaje, cuando ni siquiera lucen como expertos en su tema.



Nadie confía en el arbitraje en el fútbol mexicano y esa debería ser su principal preocupación. Porque hay jugadores que se sienten perseguidos, que han sido insultados por árbitros. Hay entrenadores, directivos, dueños que piensan mal y aborrecen lo que pasa con los silbantes aunque no lo puedan manifestar tan libremente.



Y que no nos salgan con que veamos el arbitraje de otros países, que está peor y no se cuantas otras estupideces, porque si en El Salvador está mal el arbitraje es problema de El Salvador, no de México… En México tienen que arreglar los problemas que les afectan y no pensar en desviar la atención, porque por eso es que no han mejorado, todo lo escogen o lo ponen debajo de la alfombra para no tener que trabajarlo como se debe.

