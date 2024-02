Corta Birmex renovaciones automáticas

LOS FABRICANTES DE la industria farmacéutica entregaron la semana pasada a Birmex, que dirige Jens Pedro Lohmann información del estudio de mercado para la compra de mil 400 claves de medicamentos por un monto superior a los 25 mil millones de pesos.

En la visita que los integrantes de la Canifarma, de Juan Augusto Muench; AMIIF, de María Constanza Losada; Anafam, de Miguel Lombera, y Amelaf, de Luis Verduzco, realizaron el miércoles pasado a la “megafarmacia”, Lohmann Iturburu adelantó una nueva estrategia.

Recalcó que en este proceso las renovaciones automáticas para los contratos 2024 ya no serán automáticas, y que se evaluará la información entregada por los posibles proveedores que ofrezcan precios menores a los asignados originalmente en la consolidada multianual 2023 y en la complementaria.

Esta decisión, alentada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, afectará principalmente a los ganones del IMSS que les asignaron para el ejercicio 2023 por falta de autorización presupuestal.

Se beneficiaban de una prolongación del abasto, este caso para 2024, trampa común que se venía aplicando con la ayuda de gestores que ofrecen la renovación automática cumpliendo ciertas condiciones económicas.

Algunos se creyeron seguros de seguir con dichas prácticas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque de inmediato movió al mercado: si antes el asegurar la renovación automática de los contratos se cotizaba en 2% del monto mínimo del contrato pagado anticipado, a partir del jueves pasado y hasta ayer, se movió en rangos del 3 a 5% de pago anticipado por asegurar la renovación, en virtud de que cualquier proveedor puede mejorar las ofertas, y por consiguiente abrir dicha clave para que participen nuevamente más jugadores.

Por otro lado, las áreas compradoras del propio gobierno han hecho un esfuerzo adicional para convencer a la proveeduría y descarrilar este proceso de Birmex, instruido por el propio inquilino de Palacio Nacional, ya que aseguran que si mandan a precios inflados, o de plano no ofertan, entonces pueden adjudicar a través de las poco transparentes compras regionales.

LA HORA LLEGÓ, aún para los últimos que soportaron la vejación de ser privados de sus prestaciones y de casi juramentar su lealtad al plan de transformación. El 15 de febrero fue la despedida de más de 30 fieles colaboradores de Arturo Zaldívar. Su fidelidad no fue suficiente para Lenia Batres. Los nuevos “secretarios” designados solo usan los proyectos que ya existían y colocan sus nombres ante la falta de capacidad técnica. La consternación en la ponencia es inmensa. La constante actividad periodística de la “Ministra del Pueblo”, comandada por su asesor de medios en la Corte, Eduardo Murillo, que a la vez es el corresponsal del periódico La Jornada, irónicamente para la misma Corte, es diametralmente opuesta a lo que debería prevalecer: la actividad judicial, la cual es nula. Lo que importa para Batres es lo que se ve. Lo que importa es el impacto. La ministra se prepara no para juzgar, sino para algún día ser votada. Todos estos meses, los justiciables son para ella números sin sentido y una pérdida de tiempo. Se dice entre líneas que este tiempo es para los medios, para elevar su popularidad y hacer los posicionamientos políticos. Fiel a la instrucción de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, está en campaña. Y como ya sabemos que en este país lo importante es la lealtad y no la capacidad, Batres asegura que cuando la Corte desaparezca tendrá ganada la elección y será la primera ministra de la “Suprema Corte del Pueblo”. “La Ministra Presidenta del Pueblo”.

HOY, CAMPANAZO DE Ollamani en la Bolsa Mexicana de Valores. Surge tras la escisión de los negocios deportivos de Grupo Televisa. Tendrá los reflectores, pues permitirá a la afición ser dueña de su equipo y a los inversionistas invertir focalizadamente en deportes y entretenimiento, lo que nunca había pasado en el mercado bursátil mexicano. Emilio Azcárraga será el CEO y Sergio Arroyo su CFO. Éste anunciará el inicio de la cotización de Ollamani bajo la clave de pizarra AGUILAS.CPOs. Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de las finanzas, los últimos como CFO de Telefónica Centroamérica, Arroyo tendrá entre sus encomiendas que marcas emblemáticas como el Club América y el Estadio Azteca, junto con los negocios de PlayCity, Editorial Televisa e Intermex, estén en el portafolio de inversión de quienes apuestan por industrias tan dinámicas como la deportiva y la de entretenimiento. Con este spin-off, Televisa busca incrementar la independencia y flexibilidad estratégica de sus negocios deportivos previo al Mundial.

“NO ES FÁCIL comprar aviones (…) hay aviones que se rentan, pero las empresas que se dedican a eso tampoco tienen disponibilidad. Sí hay una situación en el mundo de escasez de aviones…”, reconoció la semana pasada Andrés Manuel López Obrador, para terminar aceptando que Boeing, presidido por Dave Calhoun, podría entregar los primeros aviones para reactivar a Mexicana… ¡hasta el año 2028! La declaración del Presidente se da días después de que el director de la aerolínea del Estado, el capitán piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, regresara de una visita a Embraer en Brasil en un intento más de lograr obtener algún avión para nutrir la flota. Pero al parecer tampoco le fue bien con el fabricante que preside Francisco Gomes Neto. La idea era conseguir algunos Embraer 190 con capacidad de entre 90 y 100 pasajeros.

LA VINCULACIÓN LABORAL para los habitantes de Acapulco y Chilpancingo son un tema de interés para la gobernadora Evelyn Salgado. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guerrero realizará del 19 al 23 de febrero actividades para acercar fuentes de trabajo a la población y reactivar la economía. En “Un Día por el Empleo” se ofertarán vacantes locales al interior del país y en el extranjero. También en Chilpancingo se realizará la Feria de Empleo de la Guardia Nacional, donde ofertarán vacantes a gente con estudios de secundaria, licenciatura e ingeniería. Con ello se fortalece la vinculación laboral para contribuir en la disminución del desempleo en los municipios Benito Juárez, Iguala, Ometepec y Tlapa, además de Acapulco y Chilpancingo.

