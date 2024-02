Juan Soler quiere compartir su vejez con Paulina

JUAN SOLER “ESTOY CONVENCIDO QUE SEGUIRÉ CON PAULINA HASTA SER VIEJITOS”

Juan Soler, ¿Las hijas de uno se ponen celosas de ver que la vida de los padres sigue después del divorcio?

“Yo tengo mi propia vida, mi vida no es solamente ser papá. Hoy se confunden mucho los roles, los hijos sienten que uno tiene que ser papá todos los días hasta que se muere y ¡no! El papá sabe que los hijos son prestados y ellos tienen siempre nuestro amor incondicional, yo daría la vida, sin pensarlo, por cualquiera de mis hijas, pero también tengo mi propia vida, y rehago mi vida al 100 por ciento con mi pareja sentimental, con Paulina, aunque jamás voy a dejar de lado a mis hijas, pero ellas ya tienen su propia vida.”

¿Cómo han recibido tus hijas tu relación con Paulina?

“Increíble, no te puedes llevar mal con Paulina, es muy linda. Dicen que al mes le sale a uno el carácter, pero en noviembre cumplimos un año juntos y estoy cada día más feliz, más enamorado y mi compromiso con ella es de por vida, estoy convencido que juntos llegaremos a viejitos”.

ESTOY SOLTERA PORQUE TENGO UN PAQUETE DE CUATRO HIJOS Y NINGUNO DE SUS PADRES DA MANUTENCIÓN ALIMENTICIA

Michelle Vieth ¿por qué si eres tan guapa y exitosa, estás soltera?

“Porque traigo un paquete de cuatro hijos y ninguno de los papás les da manutención”.

Tiene razón Michelle, lo peor es que no hay ley que los obligue a que se responsabilicen por sus hijos.

El matrimonio en la actualidad es un acto de fe, porque nadie sabe si el marido cumplirá con sus obligaciones y responsabilidades. Buscar un hombre que mantenga a sus hijos y simultáneamente no te quiera retirar del medio artístico, es como buscar una aguja en el pajar, si debe de existir, a la bella Michelle le pasó al revés de lo que que le ocurre a Aracely Arámbula, porque Luis Miguel ya los mantiene, pero no les da amor y los papás de los hijos de Michelle son amorosos, pero no son pagadores.

QUE BUENA VENDEDORA ES LA NOVIA DE CHRISTIAN CASTRO, NO SÓLO LE VENDIÓ UNA CASA AL CANTANTE EN ARGENTINA, TAMBIÉN SE SUPO VENDER A SÍ MISMA

Las mujeres somos grandes empresarias, la actual novia de Christian Castro es agente de bienes raíces en Argentina y le mostró una casa para ver si la compraba… ¡Qué buena vendedora, no sólo vendió la casa, se vendió a sí misma! Pasó de enseñar casas a que ahora ella elige donde van a vivir juntos. Mariela Sánchez además lo hizo aún más simpático de lo que ya era.

LA NOVIA DE TOM CRUISE LO BALCONEÓ ANTE EL MUNDO

La novia oficial de Tom Cruise es la rusa Elsina Khayrova, de 36 años, él le lleva 25 años, aún así ella está a punto de llegar al cuarto piso. Sacó el colmillo cuando Tom la llevó con el Príncipe William de Inglaterra, llegaron por separado porque Tom quería que su noviazgo pasará desapercibido, pero a ella le valió y subió el video en sus redes, así, todos lo vimos.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ