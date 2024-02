¡Pobre Guerrero!

En un país donde existe la legalidad, el jefe de Estado jamás se pronunciaría a favor de dialogar con el crimen organizado. Si alguien comete un delito, genera violencia y pretende seguir haciéndolo, se le debe aplicar la ley.

Pero en el México de la llamada 4T, miembros de la Iglesia católica en Guerrero tuvieron encuentros con líderes de bandas criminales para poder pacificar el estado. Las pláticas para que estos grupos dejen de extorsionar, secuestrar, torturar y matar a integrantes de la comunidad tuvo el visto bueno del Papa, quien es el líder espiritual de los católicos, pero no tiene injerencia en la política interna mexicana.

Que el presidente de la república avale estos diálogos, es una capitulación. Esta semana y al mismo tiempo que veíamos como se interrumpía el servicio del transporte público en Chilpancingo, después de hechos similares en Acapulco y Taxco, los clérigos guerrerenses hablaron de sus encuentros.

José de Jesús González Hernández, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, me dijo en entrevista el miércoles pasado que Guerrero está en llamas, que en las principales ciudades el crimen organizado está en lucha por controlar el territorio y por eso hemos visto tantos hechos de violencia.

Me dijo que hay falta voluntad para garantizar la seguridad y señaló que la fuente de la inacción del gobierno es el miedo y quizá la complicidad con algún grupo criminal y pidió que si no pueden garantizar la paz, permitan que otros lo intenten. Trascendió que el diálogo no tuvo éxito, ya que algunos de los líderes criminales, no aceptaron las condiciones de otros líderes, específicamente en la repartición de territorios.

En la coyuntura del tráfico de estupefacientes, Guerrero se alza como uno de los puntos clave para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

El estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio, tuvo un incremento de 24.4 por ciento en el número de asesinatos dolosos; mismo estado de dónde salió el video en el que se ve a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con el líder de los Ardillos, una de las 40 células criminales que operan en el estado y que en gran parte son responsables de los 4.6 homicidios por día que reportan las cifras oficiales. Pobre Guerrero.

Y no hablo de la pobreza económica de su gente, ni de la pobreza de fuerza de sus autoridades. Pobre Guerrero por la situación que los tiene al borde de ser un estado fallido, mientras quienes deben solucionar sus problemas, se lavan las manos.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ