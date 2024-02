La Comisión de Árbitros y la Federación sólo intentan engañar

Si hay algo de lo que carece la Comisión de Árbitros en México es de transparencia. Por más que nos quieran vender la idea de que van por la vida con una comunicación circular, en busca de mostrarle al público que no tienen nada que esconder, siempre terminan haciendo todo mal, lo que genera mayor desconfianza de la gente hacia su labor.

Para ejemplo, tres cosas que han sucedido en cuestión de una semana con la labor del organismo que se supone dirige Armando Archundia.

El primero de ellos es el video y audio del VAR de la mano de Stiven Barreiro, que generó el penalti con el que el América venció a León. De entrada, la jugada es una evidente mano por parte del defensor del León que debía haber sido marcada desde la primera instancia, pero que el árbitro Marco Antonio Ortiz tuvo que recurrir al videoarbitraje, y eso porque le llamaron.

Pero ya que le llamaron, y comenzaron con el análisis, resulta que ellos mismos se echan a la gente encima con el diálogo que tienen tanto el VAR como el AVAR, y después con el central. Y es que en esos audios no están seguros de lo que están viendo, y no encuentran, por lo que ellos mismos dicen, una toma que permita ver con claridad la mano de Barreiro.

“Tenemos pocos elementos”, dicen los árbitros en primera instancia: ya después, viendo algunas tomas, que no terminan de ser concluyentes o, como dicen los principios del VAR: no dejar el lugar a dudas y ser realmente contundentes para tomar la decisión, parece que convencen de palabra a Ortiz para que señale el penalti.

Claro que esto les ha traído más polémica y más señalamientos; si ya de por sí existe esta estúpida creencia de que al América siempre le beneficia el arbitraje, con este tipo de situaciones no se ayudan.

La otra situación que pasó hace unos días fue la aclaración de por qué César Ramos no pitó en la Jornada 6, después de que se equivocó en la jornada anterior, al no señalar un penalti en favor del América, cuando enfrentó al Monterrey. La Comisión de Árbitros mandó un comunicado en el que explicó que si un árbitro no aparece en una fecha determinada es porque tienen un gran número de silbantes para ponerlos a trabajar, pero tampoco dijo que pasaba con César Ramos o si realmente no hubo castigo; ni siquiera mencionaron el nombre de este personaje, que ya de por sí ha sido señalado en varias ocasiones por perjudicar a uno o a otro club.

Y hay otra situación que no terminan de aclarar bien, y que sacó a la luz David Medrano, que es el despido de Jorge Antonio Pérez Durán, quien se lesionó hace tiempo, y no ha podido recuperarse y, evidentemente, al no estar en activo ni siquiera puede ser árbitro VAR; la Comisión no es clara, y nunca ha dicho qué ha pasado o cuál es el estatus de este hombre.

En fin, así es como opera este organismo que trata de vendernos una historia de transparencia, pero que siempre queda en ridículo, y con sus verdades a medias no logra generar la credibilidad que debería tener en el público.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ