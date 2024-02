Kumamoto, engullido por la partidocracia

Pedro Kumamoto, el joven independiente que vomitaba a la partidocracia, hoy vive en los jugos gastrointestinales de Morena, PVEM, PT y Futuro, la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia” en Jalisco.

Por si existía alguna duda del fin de las candidaturas independientes sin necesidad de eliminarlas de la ley, Kumamoto representa el entierro y la continuidad de la partidocracia.

En 2015 ganó sin partido una reguduría al igual que Jaime Rodríguez El Bronco, la gubernatura de Nuevo León y Manuel Clouthier, una curul en la Cámara de Diputados. Fueron esperanza nacional.

Pero el regidor que desafió a los partidos tradicionales hace casi 10 años ahora se aferra con uñas y dientes al proyecto de López Obrador para contender en las elecciones de Jalisco en 2024

Lo primero que tuvo que tragarse para iniciar su metamorfosis fueron sus viejas palabras : “La gente está cansada del sistema de partidos. Fue muy notorio cómo fue creciendo el apoyo voluntario de la gente y no solo con dinero si no también con comida y calcas (pegatinas), que son bastante caras”, dijo cuando al ganar como independiente.

Siguió con su dignidad. El que nunca estaría en un partido político ahora tiene su propio insistituto Futuro, fundado por él. Y no solo eso, para postularse como candidato a alcalde de Zapopan fue confabulador -si se interpreta así el acuerdo de la autoridad electoral local- al violarse la equidad de género para ser postulado.

Y también acabó con la lealtad. Se mantiene callado ante los ataques de su máximo aliado contra su alma mater y las autoridades educativas de las que dijo estar orgulloso y llevar sus principios. Esto después de que Mario Delgado, presidente de Morena, no está de acuerdo en que el ITESO seleccione las preguntas que se harán a las candidatas y candidatos a la presidencia de la República y descalificara a la académica Rossana Reguillo, encargada de Signa Lab, por supuestamente carecer de imparcialidad.

Para seguir avanzando, ayer, con los morenistas, Kumamoto fraguó una operación para salvarse a costa de los derechos de las mujeres, pues aceptó que se modificara el convenio de candidaturas a presidencias municipales de cara a la elección del 2 de junio.

Esto tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) que ordenó cambiar la designación de candidaturas de la coalición para favorecer a la paridad de género, situación que acababa con las aspiraciones de Kumamoto para ir por la alcaldía de Zapopan.

Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco y representa del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), afirmó que la resolución será acatada por el partido, aunque la impugnarán ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para salvar su candidatura de Kumamoto, la coalición jugó a armar un nuevo plan de candidaturas y para ello declinó 9 municipios.

Está engullido por el poder y la partidocracia y con tal de ser alcalde kumamoto está dispuesto a lo que sea y esto apenas es el comienzo de una traición así mismo.

UPPERCUT: El resultados de la investigación del colapso de la Línea 12 implicaba a Carlos Slim, dueño de la constructora Carso, pero ayer en una extraña conferencia, se deslindó de las responsabilidades del proceso de soldadura en Pñpernos Nelson, de la porosidad y falta de fusión entre perno & trabe, de la falta de pernos según plano estructural, de la variabilidad de concretos y de soldaduras no concluidas. Según él eso no fue problema sino que atribuyó las fallas a mantenimiento, no al diseño inicial. Con eso implica ahora de manera directa al gobierno de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

