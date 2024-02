Sin gota de agua

El Doctor Patán volteó a ver su taza de café con la más inútil de las melancolías, que es la melancolía que provoca lo que no ha pasado. “En unas semanas, en esta ciudad no vamos a tener agua ni para la Nespresso” –me dije y le di otro trago a la doble carga de “Colombia”, antes de que al peso de la melancolía se sumara el del café frío–. Debo decir que este “sol negro” me pegó hace poco.

Cuando supe lo de la crisis del agua, como cualquier militante chilango, me tranquilicé con la formulación de esta evidencia: “Estamos en manos de Martí Batres. ¿Qué podría salir mal?”. Después de todo, el jefe de Gobierno, aparte de tener un comprobado amor por el pueblo, es un experto en distribuir líquidos.

Todos nos acordamos de la leche Betty. Bueno, el Doctor Patán tiene que decir, con el corazón en un puño, que el compañero Martí, con esto, nos está quedando a deber. Pero a deber en serio.

Compañero: sabemos que el sistema Cutzamala está en las últimas; que no se llenaría ni aunque se diera el milagro de que empezara a llover mañana; que de todas maneras, si nos va muy bien, empezará a llover en mayo; que las tuberías chilangas tienen más filtraciones que la oficina del compañero Jesús Ramírez, porque no se les han metido un peso (ahí sí, a diferencia de lo que pasa con la oficina del compañero Ramírez); que no hay un sistema para aprovechar el agua de lluvia, y que el resto del país difícilmente podrá ayudarnos, porque la sequía se extiende a muchos, pero muchos municipios.

En este escenario, ¿le parece que lavarse los dientes con un vasito y darse regaderazos mega rápidos, lo que se por ahí se llama “baño CST” (cola, sope y testículos, disculpará la procacidad), es una medida suficiente como para paliar la crisis?

No tengo idea de cómo se puede sobrevivir al apocalipsis, camarada Martí, pero ¿no tendríamos que estar al menos un poco más preocupados? ¿Meterle lana a la infraestructura, llamar a expertos internacionales, algo por el estilo? O sea, poner a la tropa a repartir cubetas y darle un negocito de pipas al Clan, compañero, no me parece que vaya a ser suficiente. Por decir algo.

El Doctor Patán, querido licenciado, no le ha perdido todavía la fe. Al contrario: confío en que su experiencia traiga propuestas viables más temprano que tarde. Me permitiría hacer una sugerencia y una petición.

La sugerencia es que las propuestas lleguen antes de, digamos, finales de marzo. Nos tranquilizaría mucho a todos. La petición es que esta vez sí monitoreemos lo del exceso de materia fecal. No le demos argumentos al conservadurismo.

Desde luego, los compañeros de los medios también tienen que hacer una aportación a este momento terrible: dejen de hablar de “crisis hídrica”. Bastante daño le hemos hecho a la naturaleza como para arrasar también con el idioma español.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ