Etiquetas, mentiras y videos

Tal parece que la política es mentir, difamar, descalificar. ¿En verdad todo se vale para llegar al poder? La oposición, presa de sus propias decisiones, de su incapacidad para superar y procesar su derrota de hace seis años, absorta en el reparto de los espacios de poder que aún conserva e incapaz de articular una propuesta alternativa a la cuarta transformación que sea atractiva para la ciudadanía, decidió escalar la polarización y recorrer el resbaloso camino de la guerra sucia.

La oposición inició el año con dos líneas de ataque: La primera, la divulgación del gobierno de López Obrador como una dictadura. La segunda, la denuncia de supuestos actos de corrupción de los amigos de los hijos del presidente.

Ninguna de las dos tuvo trascendencia. La primera cayó por su propio peso, porque cualquier opositor, personaje o medio de comunicación puede expresar libremente sus opiniones, mientras el Presidente les contesta desde su conferencia mañanera.

La segunda, porque, aunque los reportajes fueron anunciados de manera espectacular, su contenido no es concluyente. Hay copias de contratos, cuya validez debería investigarse, pero no hay videos, audios o cuentas de banco, que relacionen a Gonzalo López Beltrán con contratistas del gobierno.

Así estaban las cosas hasta que el 31 de enero, el galardonado periodista estadunidense Tim Goldem, publicó su artículo titulado ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador? El texto retoma declaraciones de ex agentes de la DEA, referentes a dichos de testigos protegidos.

Este fue el clavo ardiente del cual los detractores de López Obrador tejieron su tercera línea de ataque. El #NarcoPresidenteAMLO corrió como pólvora en las redes y medios de la oposición. No importó que el título del artículo está entre signos de interrogación; que el texto concluye que no se pudo comprobar las afirmaciones de los testigos protegidos y que la investigación está cerrada desde 2012; tampoco importó que el Departamento de Estado de EU, ha declarado que no sabe nada al respecto o que el propio embajador de EU en México, Ken Salazar dijera que el caso estaba cerrado.

Los medios de comunicación más responsables tomaron distancia, pero algunos mantienen este discurso. La infamia mancha y del tizne algo queda.

El paquete de reformas constitucionales enviado al Congreso de la Unión por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero es importante, polémico y complejo en su discusión. Se puede estar a favor o en contra de todas o de algunas de sus propuestas, pero son puntos de referencia para que la ciudadanía forme su criterio de elección y para que el gobierno y oposición difundan sus argumentos.

Ojalá se discuta respecto a estas propuestas y no de las frivolidades de la política o de las campañas negras. Polemizar sobre decisiones y no sobre etiquetas o mentiras. Eso pienso yo, usted qué opina.

La política es de bronce

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

