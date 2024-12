América vs. Cruz Azul: el nuevo Clásico de México

Esta noche comienza un nuevo capítulo entre América y Cruz Azul en la Semifinal del Apertura 2024. Ambos equipos han sido los mejores en los últimos torneos, y hoy el destino los vuelve a enfrentar en una instancia importante. Aunque pueda generar controversia, en la actualidad este es el verdadero Clásico de México. Los dos conjuntos siempre están ahí, peleando por el título año tras año; no por nada esta es la final más repetida del fútbol mexicano.



La última vez que se vieron las caras en Liguilla fue en la Final del torneo pasado, aquella noche del 26 de mayo de este año en el Coloso de Santa Úrsula, donde las Águilas se proclamaron campeones por decimoquinta ocasión en su historia con un penal polémico que sentenció el encuentro.



La fase regular del América fue muy irregular, pero no nos confundamos: el reto de un bicampeón es mantenerse ante todas las adversidades y pelear en las instancias importantes. Los azulcremas lo lograron y, por supuesto, buscarán el tricampeonato. Pase lo que pase, han demostrado con creces su grandeza y la resiliencia que un equipo como ellos debe tener. La realidad es que no tuvieron una gran temporada; es cierto que su funcionamiento no fue el mejor, pero también es verdad que André Jardine casi nunca tuvo a su plantel completo. Aun así, hicieron los puntos necesarios para entrar al Play-In y buscar un boleto a la fiesta grande. Mostraron personalidad y ganaron en una cancha muy complicada como la de Tijuana. Ni hablar de lo que hicieron en Cuartos de Final ante el sublíder Toluca: les dieron una cátedra de cómo se juega la Liguilla. Los Diablos nunca entendieron que estaban enfrentando al América y lo pagaron caro; 4-0 finalizó el global, de nada sirvió el mismo 4-0 que le habían propinado los escarlatas a las águilas en la jornada 17.



Por otro lado, el Cruz Azul estuvo intratable durante toda la campaña. El conjunto de Martín Anselmi rompió el récord de puntos en 17 fechas con 42 unidades. Los cementeros se reforzaron muy bien para este torneo y, con ello, la mano de Martín Anselmi se vio aún más plasmada en esta segunda temporada. Ver jugar al conjunto celeste es un verdadero deleite; se conocen con los ojos cerrados. Es cierto que tuvieron su peor noche del año frente a los Xolos en la ida de los Cuartos de Final, perdiendo 3-0, pero solo un equipo grande se queda callado y demuestra de qué está hecho en los momentos importantes. La máquina lo hizo, ganando 3-0 en la vuelta para acceder a las Semifinales.



El aficionado del América, por supuesto, quiere que su equipo se convierta en la primera franquicia del futbol mexicano en ganar un tricampeonato de liga. Mientras tanto, el aficionado a la pelota y al Cruz Azul desea que gane la máquina por amor al juego, por merecimiento, por su estilo. Sin embargo, sabemos que este no es precisamente un deporte justo.



América y Cruz Azul son el primer y el tercer equipo con más participaciones en la Liguilla. Esta es la quinta final más repetida en la historia de la Liga MX y constantemente se enfrentan en las fases finales. Las Chivas hace tiempo que ya no compiten en nuestro balompié; cada año tienen pretextos diferentes. Los Pumas intentan mucho más que Guadalajara, pero el hecho de no ganar un título desde 2011 pesa bastante en el entorno del club.



Sobre el papel, de esta semifinal saldrá el campeón. Todo puede pasar, pero los favoritos son estas escuadras. El ganador de la eliminatoria partirá como favorito en la Gran Final. Que esta serie sea un concierto lleno de emociones, que haya alegría tanto este jueves como el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Gocemos de este Clásico y que siempre gane el futbol.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

EEZ