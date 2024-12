‘Gracias’ por la existencia del boxeo

La última semana se celebró la tradición norteamericana denominada Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving.

El último jueves de noviembre se reúnen las familias, y pasan un fin de semana en compañía de sus seres queridos; se hacen platillos tradicionales como pavo, puré de calabaza con bombones, mermelada de arándano, pasta y ahí le paro, porque me está dando hambre…

Además, hay partidos de la NFL. El viernes se celebra el día de descuentos máximos en las tiendas, y ya el sábado y domingo, todos emprenden su viaje de regreso a casa.

Coincidentemente esta semana nos sucedieron muchas cosas por las que dar gracias. Debido a diversas personas de nuestra familia WBC se logró reunir a Israel Vázquez con sus papás y hermana, quienes están ahora con él en su casa de California. Gracias también por los servicios médicos que se le están administrando durante este difícil momento, por la compañía y cercanía, por los múltiples mensajes de ánimo.

En tan sólo un par de días logramos algo impensable, pero con la voluntad de ayudar se tiene disponible en la plataforma DAZN, la trilogía de peleas entre Israel Vázquez y Rafael Márquez; tres peleas de alarido, una tras otra, tras otra, los aficionados gozaron de estas guerras que a final de cuentas cobraron una factura cara a ambos boxeadores, quienes dejaron en el ring todo y nunca fueron igual. Vale la pena verlas.

Vi publicada una carta abierta de agradecimiento en Facebook de parte de Nieves Colón, madre de Prichard Colón, en la que detalla el increíble apoyo que han recibido de parte de Al Haymon, y eso me motivó también a recordar y sumarme a destacar la grandeza de este ser humano.

¿Quién es Al Haymon? Es un personaje considerado misterioso ya que nunca aparece en público, aún y cuando es una de las personas más influyentes en el boxeo en los últimos 20 años. Al Haymon ha estado detrás de las carreras de cientos de boxeadores, y hay algo que lo caracteriza, su amor y protección al peleador sobre cualquier interés monetario o comercial.

Asi como lo detalló doña Nieves, Al Haymon se ha hecho cargo de todos los cuidados de Prichard desde aquel trágico accidente de ring en 17 de octubre de 2015 contra Terrel Williams cuando sufrió un derrame cerebral que cambió su vida de manera dramática. No solamente cubrió todos los gastos de las operaciones y los hospitales, ha seguido pagando las terapias de rehabilitación, paga su vivienda y todos los cuidados necesarios.

Soy testigo de las acciones del señor Haymon con muchos otros peleadores como Adonis Stevenson, quien también sufrió un accidente de ring. Paul Williams, quien sufrió un accidente en motocicleta, y muchos peleadores ya retirados que cuentan con el apoyo. Mis respetos para Al Haymon, una persona sencilla, de corazón, humildad

y humanidad.

El viernes tuve el gran honor de estar presente en la famosa conferencia de prensa llamada La Mañanera del Pueblo. Saúl Canelo Álvarez fue la gran sorpresa para todos los reporteros, quienes reaccionaron de manera inmediata cuando lo vieron entrar al set de la conferencia en Palacio Nacional.

Tuvimos el honor de hacerle entrega del cinturón emblemático WBC como un reconocimiento a su grandeza como mujer y líder de nuestro país, así como un par de guantes blancos como símbolo por la paz en México y el mundo.

Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tenido una gran relación con el boxeo y todos los deportes; causó gran impresión al inaugurar nuestra convención anual en 2021, y es ahora altamente reconocida y recordada con cariño, y fue noticia de nocaut cuando se dio a conocer que ganó la presidencia de México.

En 2022 se logró el Récord Guinness de la clase más grande de boxeo del mundo; un Zócalo lleno con imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Se repitió en 2023, y es un hecho que en 2025 se realizará, pero ahora, ¡en todos los Estados de la República Mexicana!

Ya iniciamos trabajos de planeación con Prodeb a cargo de mi amigo Miguel Torruco Garza, y desde el anuncio en La Mañanera ya nos han contactado múltiples personas de todo el país para ser parte de esta organización. El domingo 6 de abril todo México estará participando en la Clase Nacional de Boxeo en sus plazas, estadios, escuelas y donde se logre establecer en ciudades, municipios y estados.

El otro motivo que tuve para dar gracias fue un tema personal, este sábado me reuní con mis amigos de la infancia: Luis, Fede y Pablo, compañeros desde el kinder y que año tras año nos reunimos en comida de Navidad con nuestras familias. Debido a que saldré a la Convención anual del WBC, y de ahí me iré a Arabia Saudita para la revancha de Fury vs. Usyk, regresaré a México hasta el 23 de diciembre, y es por eso que adelantamos nuestra posada. ¡Qué grandioso es tener amigos, que nuestras parejas sean ya amigas inseparables y nuestros hijos sean como hermanos! Un día inolvidable para todos.

¿Sabías que...?

Canelo Álvarez es uno de los pocos boxeadores que ha logrado manejar su dinero con inversiones y planes de retiro, garantizando el futuro de sus seres queridos. El WBC iniciará un programa obligatorio, a partir de 2026, de programas de retiro para todos aquellos que peleen por nuestro organismo.

Anécdota de hoy

En mi primer año de estudios en el extranjero, un compañero de la Escuela Winchedon me había invitado a pasar Thanksgiving con él y su familia, y un par de días, antes me desinvitó.

Gran problema, pues la escuela cerraba. “Mijito, vente a Las Vegas, aquí te espero, va a pelear un jovencito que dicen es la próxima maravilla del boxeo mundial, te mando boleto de avión y acá te espero”, me dijo mi papá aliviando mi preocupación… Llegué a Las Vegas, y fue así como presencié cuando Mike Tyson conquistó el campeonato mundial de peso completo WBC con tan sólo 20 años de edad, y como estábamos chavos, desde entonces nos hicimos amigos.

POR MAURICIO SULAIMÁN



